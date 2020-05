Prepad cien ropy a koronavírus zrazili zisk ropnej firmy Total o 99 %

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzsky ropný koncern Total oznámil v utorok prepad zisku v 1. kvartáli o 99 %, čo je dôsledok prudkého poklesu cien ropy. Firma zároveň uviedla, že v dôsledku najnovšieho vývoja na trhoch výrazne zníži plánované investície.



Ako informovala agentúra AFP, čistý zisk Totalu dosiahol v 1. štvrťroku 34 miliónov USD (31,07 milióna eur). V rovnakom období minulého roka vykázala spoločnosť zisk 3,1 miliardy USD.



Upravený zisk dosiahol 1,78 miliardy USD. Medziročne to predstavuje pokles o 35 %. Najskôr výrazne klesli ceny ropnej zmesi Brent, ceny zemného plynu a do toho vstúpila pandémia nového koronavírusu, ktorá ešte viac zasiahla do dopytu po rope.



Napriek tomu firma prekonala odhady analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv. Tí počítali s poklesom upraveného zisku na 1,4 miliardy USD.



Celkové tržby spoločnosti dosiahli za 1. kvartál 43,87 miliardy USD. V rovnakom období minulého roka evidoval Total tržby na úrovni 51,21 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň dodala, že v tomto roku zníži investície oproti plánu zverejnenému vo februári o 25 %. Celkovo by tak mala v roku 2020 investovať menej než 14 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0942 USD)