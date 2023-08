Prepad dovozu vrátil taliansky zahraničný obchod v júni do prebytku

Rím 11. augusta (TASR) - Taliansky zahraničný obchod sa v júni vrátil v medziročnom porovnaní do prebytku, k čomu prispel pokračujúci rast exportu, zatiaľ čo dovoz prudko klesol. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT, o ktorom informoval portál tradingeconomics.



Obchodný prebytok Talianska dosiahol v júni 7,71 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala krajina schodok na úrovni 2,51 miliardy eur. Výsledky boli lepšie aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v máji zaznamenalo Taliansko obchodný prebytok na úrovni 4,77 miliardy eur.



Júnový prebytok prekonal aj očakávania analytikov. Tí počítali s návratom do vysokého prebytku, odhadovali však, že dosiahne 6,5 miliardy eur.



Vývoj v zahraničnoobchodnej bilancii ovplyvnili vývoz aj dovoz. Export pokračoval v stabilnom raste o 1 % a podporili ho krajiny mimo Európskej únie. Na ich trhy zvýšilo Taliansko export o 2,8 %. Naopak, do štátov EÚ sa vývoz znížil, a to o 0,6 %.



Dovoz pokračoval v poklese, pričom tempo poklesu sa prudko zrýchlilo. V máji klesol dovoz do Talianska medziročne o 7,5 %, v júni sa tempo poklesu zvýšilo na 16,9 %.