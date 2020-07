Prepad exportu stiahol Maďarsko do prvého obchodného schodku za 2 roky

Budapešť 4. júla (TASR) - Maďarská obchodná bilancia skĺzla v apríli do deficitu, prvýkrát takmer za dva roky. Uviedol to koncom tohto týždňa maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje. Potvrdil prepad do deficitu, v porovnaní s predbežným odhadom však schodok nebol taký vysoký.



Maďarsko zaznamenalo v apríli obchodný deficit na úrovni 561 miliónov eur, čo znamená prvý schodok od augusta 2018. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahlo prebytok 229 miliónov eur a v marci tohto roka prebytok 301 miliónov eur.



Konečný výsledok bol však o niečo lepší, než uvádzal predbežný odhad. Ten stanovil schodok na úrovni 611 miliónov eur.



Pod aprílový vývoj zahraničného obchodu sa podpísal prepad exportu. Klesol aj dovoz, tempo jeho poklesu však bolo v porovnaní s exportom miernejšie. Zatiaľ čo dovoz klesol v apríli medziročne o 29 %, vývoz zaznamenal pokles až o 37 %.