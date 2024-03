Prepad investícií do realít v Číne sa spomalil, sektor je v útlme

Peking 18. marca (TASR) - Pokles investícií do čínskeho realitného sektora pokračoval aj na začiatku tohto roka, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo. Napriek tomu analytici upozorňujú, že problémy na tomto trhu sa zďaleka neskončili a pokles bude pokračovať naďalej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investície do čínskych nehnuteľností klesli za prvé dva mesiace tohto roka v medziročnom porovnaní o 9 %, uviedol čínsky štatistický úrad. V decembri pokles dosiahol až 24 %.



Predaj nehnuteľností v najväčšej ázijskej ekonomike podľa podlahovej plochy zaznamenal v januári a februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 20,5 %. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu zmiernilo, keď v decembri sa predaj nehnuteľností podľa plochy znížil o 23 %.



Už údaje z minulého týždňa o vývoji cien nehnuteľností v Číne poukázali na to, že realitnému trhu v krajine sa zatiaľ nedarí stabilizovať sa. Vláda síce prišla s novými opatreniami na podporu realitného sektora, to však podľa ekonómov nestačí.



Nie Wen, ekonóm spoločnosti Hwabao Trust, uviedol, že sektor je stále v útlme a ani spomalenie poklesu investícií neznamená, že v nepriaznivom trende nebude pokračovať. Vo februári sa znížil objem úverov domácnostiam a aj nová výstavba na základe podlahovej plochy zaznamenala pokles.



Podobne ako Nie Wen sa vyjadrili aj ekonómovia z banky HSBC. Uviedli, že realitný sektor potrebuje od vlády viac podpory, než sa mu doteraz dostalo. Okrem vyššej finančnej podpory pre sektor bytovej výstavby je potrebné zrušiť obmedzenia na kúpu domov vo väčšom počte miest.