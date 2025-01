Prepad vnútroštátnej leteckej dopravy v Nemecku bude pokračovať

Berlín 9. januára (TASR) - Vnútroštátne lety v Nemecku zostanú v strednodobom horizonte hlboko pod úrovňou spred pandémie nového koronavírusu, keďže dopyt po leteckej doprave zostáva celkovo utlmený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na nemecké združenie leteckého priemyslu (BDL).



Letové plány do prvých šiestich mesiacov roku 2025 predpokladajú len 50 % miest na vnútroštátnych letoch v Nemecku v porovnaní s rokom 2019, ktorý bol posledným pred nástupom pandémie, oznámilo vo štvrtok BDL. Celkový počet miest na letoch do Nemecka a z Nemecka naplánovaných od januára do júna 2025 predstavuje podľa BDL 86 % úrovne spred pandémie. Letecké spoločnosti, prevádzkovatelia letísk a odvetvové združenia poukazujú na prudký nárast daní a poplatkov, čo podľa nich prispelo k ráznemu poklesu záujmu o leteckú dopravu.



Obzvlášť výrazný pokles letovej kapacity zaznamenali letiská v Drážďanoch (-49 % v porovnaní s rokom 2019), Stuttgarte a Berlíne (zhodne -70 %). Menšie regionálne letiská, ktoré využíva nízkonákladový dopravca Ryanair, medzitým dosiahli v porovnaní s rokom 2019 nárast kapacity. Írska spoločnosť čoraz častejšie lieta na menšie letiská, kde dokáže vysoké dane a poplatky aspoň čiastočne kompenzovať nižšími nákladmi na odbavenie. Na čele tohto boomu stojí mestečko Memmingen, vzdialené približne 115 km západne od Mníchova, kde má Ryanair v prvom polroku 2025 naplánovaných o 197 % viac letových miest ako v roku 2019.