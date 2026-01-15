< sekcia Ekonomika
Prepočítajú dôchodky so zohľadnením starostlivosti o dieťa
Upozornila na to SP v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. januára 2026, ktorá upravuje hodnotenie obdobia starostlivosti o dieťa na dôchodkové účely.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude dôchodky prepočítavať aj so zohľadnením období starostlivosti o dieťa automaticky, bez potreby podania žiadosti. Upozornila na to SP v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. januára 2026, ktorá upravuje hodnotenie obdobia starostlivosti o dieťa na dôchodkové účely.
Cieľom je, aby starostlivosť o dieťa počas zákonom stanovenej doby po jeho narodení nemala negatívny vplyv na sumu dôchodku poistenca, ktorý starostlivosť zabezpečoval. Prvé rozhodnutia začne poisťovňa posielať od januára 2027.
Rok 2026 bude podľa SP prechodný. Dôchodky priznané v roku 2026 sa zatiaľ určia ešte podľa predpisov platných do konca roka 2025, keďže poisťovňa upravuje informačné systémy na nové pravidlá. Zároveň ubezpečila, že aj tieto dôchodky následne prepočíta novým spôsobom - prepočty začne robiť v roku 2027.
Novým spôsobom sa budú prepočítavať aj už priznané dôchodky od 1. januára 2004, starobné, predčasné starobné a invalidné. Sociálna poisťovňa odhaduje, že posúdi približne 800.000 až milión dôchodcov a nárok na zvýšenie môže mať asi 400.000 z nich. Prepočet bude robiť postupne do 31. decembra 2031, pričom ak niekomu vyjde vyššia suma, doplatí rozdiel spätne od 1. januára 2026. Ak by nová suma vyšla nižšia, dôchodok sa bude naďalej vyplácať v pôvodnej, výhodnejšej sume.
