Prepočítavajú predčasné starobné dôchodky priznané pred rokom 2023

Bratislava 11. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) prepočítava predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2023 ďalším takmer 43.000 poistencom. Poberateľom predčasného dôchodku, ktorí získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku pred 1. januárom 2023, sa upraví zníženie dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní od vzniku nároku po dovŕšení dôchodkového veku. Týmto poberateľom sa tak dôchodky zvýšia. V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



"O prepočet sumy predčasného dôchodku nemusia ich poberatelia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa tento krok vykonáva automaticky. Dôchodky vo vyššej sume im po prvý raz vyplatí v obvyklom výplatnom termíne v novembri 2024. Doplatky na dôchodku za obdobie od 1. januára 2023 do dňa pred splatnosťou v novembri 2024 bude postupne vyplácať od 11. októbra 2024. Rozhodnutia o novej sume dôchodku im bude zasielať doporučene od 18. októbra 2024," uviedol Kontúr.



Poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy ich dôchodku, no nedostanú rozhodnutie počas tohtoročného októbra alebo novembra, sa podľa Kontúra nemusia obávať. SP plánuje v prvej polovici roka 2025 prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku ďalším poberateľom, ktorým sa po priznaní zmenila suma dôchodku z iného dôvodu.



"Zákonnú lehotu na rozhodnutie o novej sume má pritom až do 31. decembra 2026. Snahou Sociálnej poisťovne je však prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku dotknutým poberateľom čo najskôr, preto prepočet robí postupne, v niekoľkých etapách," doplnil Kontúr.