Preprava plynu cez Slovensko sa po poklese vrátila na bežnú úroveň

Bratislava 3. novembra (TASR) – Objem prepravovaného ruského plynu cez územie Slovenska sa po poklese zo začiatku novembra vrátil na októbrovú úroveň. Na stredu je naplánovaná preprava 67 miliónov metrov kubických (m3) a vo štvrtok (4.11.) by malo cez Slovensko pretiecť približne 73 miliónov kubíkov zemného plynu. Vyplýva to z informácií zverejnených prepravcom plynu Eustream.



Preprava ruského zemného plynu do Európy sa dostala pod drobnohľad po víkendovom prerušení dodávok cez severný plynovod Jamal. Ten cez Bielorusko a Poľsko zásobuje najmä Nemecko. Dodávky cez Ukrajinu a Slovensko merané na vstupe vo Veľkých Kapušanoch sa v prvých dvoch novembrových dňoch tiež výrazne znížili na 42 a 49 miliónov m3 z priemernej októbrovej úrovne 74 miliónov m3 denne.



Z prepravovaného plynu zostáva na Slovensku v súčasnosti iba necelých 14 miliónov m3. Väčšina zemného plynu smeruje do Rakúska. Eustream pokles dodávok v minulých dňoch nekomentoval a obmedzil sa iba na konštatovanie, že plyn prepravuje podľa požiadaviek zákazníkov.