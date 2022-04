Preprava ruského plynu v marci výrazne vzrástla, trend pokračuje

Bratislava 1. apríla (TASR) – Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko sa v marci oproti februáru takmer zdvojnásobili. Tento trend pokračuje napriek požiadavkám ruskej strany na platbu v rubľoch a hrozbu odstavenia plynovodov aj na začiatku apríla. Vyplýva to z údajov zverejnených prepravcom plynu Eustream.



Zatiaľ čo vo februári pritieklo na Slovensko na vstupe vo Veľkých Kapušanoch 1,3 miliardy metrov kubických (m3) plynu a denné dodávky kolísali od 23 miliónov m3 až po 80 miliónov m3 koncom mesiaca, v marci sa množstvo zvýšilo na viac ako 2,5 miliardy m3. Denné dodávky sa pritom najčastejšie pohybovali na úrovni 83 miliónov m3. Väčšina tohto plynu na Slovensku nezostáva a prepravuje sa ďalej do Rakúska a Talianska.



Trend vysokých dodávok plynu zostáva podľa nominácií zverejnených Eustreamom aj v piatok a v sobotu (2.4.), keď by mala preprava ruského plynu vzrásť až nad 90 miliónov m3. Spoločnosť však v minulosti upozornila, že údaje sa môžu v reálnom čase meniť, takže ide zatiaľ iba o zámer prepravy plynu deklarovaný obchodníkmi.



Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil na piatkové výrazné zníženie toku plynu z Ruska severným plynovodom Jamal, ktoré spôsobilo okamžitý rast ceny plynu na burzách. Cena plynu vyskočila až na 133 eur za megawatthodinu. "To je najvyššia úroveň od 11. marca, teda za ostatné tri týždne," skonštatoval Kovanda. Z cenového vývoja plynu je podľa neho zrejmý návrat nervozity na trh.



Tú spôsobila okrem iného požiadavka ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "nepriateľské" krajiny, to znamená aj celá EÚ, platili za plyn rubľami, čo jednotlivé štáty odmietajú. "Dodávky plynu, ktoré sa realizujú v súčasnosti, sa budú platiť v druhej polovici apríla alebo v máji, čo obidvom stranám dáva ešte čas situáciu riešiť. Je možné, že nájdu nejaké kompromisné riešenie. Inak to bude hra nervov o to, kto ´ucukne´ ako prvý," očakáva Kovanda. Trh preto podľa neho vyplaší každý náznak prerušenia dodávok.



Pre Slovensko je podľa energetického analytika Karla Hirmana dôležité, aby sme mali čo najviac zásob na budúcu zimu. "Z tohto pohľadu tá taktická hra, ktorú s nami hrá Putin, je o tom, aby sme čo najdlhšie vedeli brať plyn z Ruska a plniť týmto plynom naše zásobníky," povedal Hirman v relácii RTVS Z prvej ruky. Každým dňom dodávok sa podľa neho naša pozícia zlepšuje, aby sme mohli vykryť kritické obdobie nasledujúcej vykurovacej sezóny dodávkami plynu z iných zdrojov.