Preprava tovarov funguje štandardne, balíky sa doručujú viac

Ilustračná snímka Foto: Slovak Parcel Service

Bratislava 31. októbra (TASR) – Prepravné spoločnosť zatiaľ fungujú štandardne. Niektoré z nich v súčasnej situácii hovoria o náročnejších podmienkach v dôsledku neistoty. V súvislosti s lockdownom skonštatovali, že sa predpokladá zvýšený záujem o prepravu balíkových zásielok." poznamenal prokurista Geis SK Marian Vaculčiak. Zmenu v spôsobe fungovania výrazne nezaznamenali ani prepravné spoločnosti DHL a DeutschMann.Výkonná riaditeľka spoločnosti DeutschMann Miriam Poništová však pre TASR uviedla, že niektorí dodávatelia poňali aktuálnu situáciu egoisticky."" zdôraznila. Klienti sa zároveň podľa nej snažia vyexpedovať čo najviac zásielok, lebo nevedia, čo bude. "" dodala.Poništová súčasne poukázala na to, že súčasná situácia je náročná, keďže panuje všeobecná neistota, pravidlá sa menia príliš často a nie je veľa času pripraviť sa na zmenu. "" podotkla. Martina Klimová zo spoločnosti DHL priblížila, že operatíva funguje za sprísnených hygienických podmienok, pričom sa kladie vysoký dôraz na bezpečie zamestnancov.V súvislosti s čiastočným lockdownom Vaculčiak skonštatoval, že napriek otvoreným predajniam obyvatelia Slovenska majú obmedzený pohyb. Predpokladaný je preto podľa neho rýchly pokles zásobovania kamenných predajní a nástup B2C (business to consumer) zásielok, nielen balíkových, ale aj kusových a veľkoobjemových.Opatrenia by tak podľa Vaculčiaka mali viesť k nárastom objemov rozvezených zásielok v oblasti B2C. "" myslí si.V tomto segmente podľa Vaculčiaka ani Slovenská pošta nepôsobí ako silná konkurencia, pretože veľkú časť balíkov nedoručuje, ale len ukladá na najbližšej pobočke pošty. "" dodal.Väčší dopyt o prepravné služby v spojitosti s lockdownom potvrdzuje aj spoločnosť DeutschMann. Klimová dodala, že záujem o služby DHL Express je od marca tohto roka konštantný, pričom v marci stúpol a odvtedy sa drží na svojej úrovni.Vaculčiak zároveň upozornil na riziko pre vodičov prepravných spoločností. Vodič musí podľa jeho slov zistiť, či je osoba, ktorá tovar preberá, negatívne alebo pozitívne testovaná na COVID-19. "" priblížil pre TASR.