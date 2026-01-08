< sekcia Ekonomika
Prepravca Alaska Airlines oznámil nákup 110 nových Boeingov
Autor TASR
Seattle 8. januára (TASR) - Americká letecká spoločnosť Alaska Airlines oznámila svoju doteraz najväčšiu objednávku lietadiel. Ide o 110 nových strojov Boeing v rámci snahy o rozširovanie siete liniek. Objednávka zahŕňa 105 lietadiel 737 MAX 10, päť prúdových strojov 787 a opcie na ďalších 35 lietadiel 737-10, uviedli v stredu (7. 1.) obe firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Lietadlá bude Boeing dodávať do roku 2035. „Tieto stroje podporia našu expanziu do ďalších destinácií po celom svete,“ povedal generálny riaditeľ skupiny Alaska Air Group Ben Minicucci. Vlani prepravca Alaska Airlines dokončil akvizíciu spoločnosti Hawaiian Airlines za 1,9 miliardy dolárov (1,626 miliardy eur), čím rozšíril svoj prístup na trhy v ázijsko-tichomorskom regióne.
Päť nových prúdových strojov 787 má firme Alaska Airlines pomôcť rozšíriť diaľkové lety do Európy a Ázie. Skupina Alaska Air Group plánuje najneskôr od roku 2030 prevádzkovať flotilu viac ako 475 lietadiel a od roku 2035 viac ako 550 lietadiel.
(1 EUR = 1,1684 USD)
