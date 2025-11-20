< sekcia Ekonomika
Prepravca ropy JANAF podľa Slovnaftu stále nedodal zadržanú ropu
Bratislava 20. novembra (TASR) - Chorvátsky prepravca ropy Janaf podmieňuje dodanie ropy zakúpenej pre bratislavskú rafinériu Slovnaft nákupom dodatočných objemov a ich vložením do systému JANAF ako technologickú výplň v ropovode nutnú pre pohyb dodávky ropy. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť Slovnaft. Spoločnosti MOL a Slovnaft sa preto obrátili na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie s tým, že Janaf zneužíva svoju pozíciu.
„Spoločnosti MOL a Slovnaft adresovali Generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž Európskej komisie (EK) výhrady voči praktikám spoločnosti Janaf, ktoré v súvislosti s chorvátskou časťou ropovodu Adria ďalej zhoršujú obavy o bezpečnosť dodávok,“ uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Janaf podľa stanoviska Slovnaftu využíva svoju pozíciu v oblasti infraštruktúry na to, aby jednostranne menil zmluvu, ktorá upravuje prístup k preprave neruskej ropy.
Takýto postoj podľa rafinérie oslabuje schopnosť spoločností MOL a Slovnaft zabezpečiť objemy neruskej ropy potrebné na splnenie povinností v oblasti dodržiavania predpisov a na zabezpečenie nepretržitej a bezpečnej prevádzky slovenskej rafinérie, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v dodávkach palív do viacerých členských štátov EÚ.
Spoločnosti Slovnaft a MOL vyzvali Európsku komisiu, aby situáciu pozorne monitorovala. Podľa Molnára však veria, že obchodné vzťahy so spoločnosťou Janaf dokážu obnoviť na základe profesionálnej spolupráce, transparentnosti a spravodlivých trhových podmienok. O zadržaní 90.000 ton ropy chorvátskou spoločnosťou informoval Slovnaft koncom októbra, Janaf ale obvinenia z porušovania zmlúv odmietol.
