Prepravné spoločnosti musia v aktuálnej situácii operatívne reagovať

Bratislava 19. marca (TASR) – Prepravné spoločnosti sa v súčasnej situácii stretávajú s rôznymi nepredvídateľnými okolnosťami, na ktoré musia operatívne reagovať. Momentálne od nich závisí plynulé zásobovanie firiem aj obyvateľov. Uviedol to prevádzkový riaditeľ prepravnej spoločnosti Geis SK Marian Vaculčiak s tým, že práve preto sa snažia zachovať všetky služby.



Nepredvídateľnou okolnosťou je podľa neho napríklad distribúcia do územia, ktoré je v karanténe. Túto situáciu podľa Vaculčiaka rieši ich sesterská spoločnosť v Českej republike. Ako dodal, prepravná spoločnosť zároveň musí neustále sledovať a monitorovať situáciu, najmä v oblasti medzinárodnej prepravy, kde sa uzatvárajú hranice štátov, pričom tovar, ktorý je v systémoch, treba doručiť.



Spoločnosť v tejto súvislosti prijala viaceré opatrenia pre zachovanie bezpečnosti. "Zrušili sme osobné odbery zásielok príjemcami na pobočkách a pokiaľ je to čo i len trochu možné, pracujú naši zamestnanci z domova. Tým chceme maximálne znížiť riziko prenosu vírusu," priblížil Vaculčiak.



Ako dodal, zamestnancov sa zároveň snažia v najvyššej možnej miere vybaviť ochrannými pomôckami, rúškami a dezinfekčnými gélmi. Vaculčiak podotkol, že s ich dostupnosťou je momentálne problém najmä v Českej republike. "Predpis o ochrane zdravia pre našich zamestnancov sme vydali už pred troma týždňami. Pracoviská sme vybavili dezinfekčnými prostriedkami, zintenzívnili sme dezinfekciu všetkých povrchov na pobočkách, dezinfikujeme aj dopravnú techniku vrátane napríklad vysokozdvižných vozíkov pri odovzdávaní zmien," opísal.