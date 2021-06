Prepravovať tovar cez Ukrajinu bude možné len s registráciou

Michalovce 29. júna (TASR) – Pri preprave tovaru cez Ukrajinu sú od 1. júla všetci dopravcovia, ktorí nie sú ukrajinskými rezidentmi, povinní zaregistrovať sa do informačného systému Štátnej colnej služby Ukrajiny. Vyplýva to zo zmien Colného kódexu Ukrajiny. Absencia registrácie prepravcu bude dôvodom pre odmietnutie colného vybavenia a prekročenia štátnej hranice Ukrajiny, upozorňuje hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.



Ako TASR informovala, zahraniční dopravcovia môžu svoju registráciu vykonať tromi spôsobmi. "Pri vstupe alebo výstupe z Ukrajiny vyplnením formulára žiadosti priamo na kontrolnom mieste a predložením kópie výpisu z obchodného alebo živnostenského registra vydaného kompetentným orgánom krajiny zahraničného prepravcu," prezentovala prvý z nich. Prepravcovia tiež môžu vyplnenú žiadosť spolu s kópiou výpisu z obchodného či živnostenského registra z "domovskej krajiny" vopred zaslať poštou na adresu ktoréhokoľvek ukrajinského colného úradu, alebo môžu oba dokumenty predložiť osobne, prostredníctvom oprávnenej osoby alebo colného agenta na ktoromkoľvek ukrajinskom colnom úrade. Nimrichterová odporúča vyplniť žiadosť v ukrajinčine alebo angličtine, je možné použiť aj ktorýkoľvek jazyk úradnej medzinárodnej komunikácie. Finančná správa (FS) tiež odporúča priložiť k žiadosti aj kópiu Osvedčenia o pridelení čísla EORI.



"Po prenesení údajov zo žiadosti do informačného systému Štátnej colnej služby Ukrajiny bude nerezidentovi v lehote jednej hodiny pridelené dočasné registračné číslo. Toto dočasné registračné číslo umožní nerezidentovi bez obmedzenia vykonať všetky colné formality a procedúry," ozrejmila Nimrichterová s tým, že definitívne registračné číslo pridelia ukrajinské úrady nerezidentovi do piatich pracovných dní.



Podrobnejšie informácie v anglickom a ukrajinskom jazyku sú dostupné na oficiálnej internetovej stránke Štátnej colnej služby Ukrajiny.