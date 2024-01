Prepúšťanie by vďaka novele malo byť pre české firmy jednoduchšie

Praha 29. januára (TASR) - Ekonomickí poradcovia českej vlády a zástupcovia zamestnávateľov navrhujú radikálne zmeny v zákonníku práce. Tvrdia, že súčasné ustanovenia dostatočne neodrážajú potreby vyvíjajúceho sa trhu a firiem, a tak žiadajú väčšiu pružnosť pri prijímaní aj prepúšťaní zamestnancov. K tomu patrí aj prepustenie bez udania dôvodu. Minister financií Zbyněk Stanjura to podporuje, odbory sú však proti. Informoval o tom server novinky.cz.



"Je to jedna z vecí, na ktoré sa chceme sústrediť," uviedol Stanjura. Zároveň sa však podľa neho musí viesť aj diskusia o výške súvisiaceho odstupného. "Keď vidíme dlhodobo nulovú nezamestnanosť, tak nie je žiadny dôvod, aby sme neuvoľnili vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom," zdôvodnil minister svoj postoj.



Ministerstvo práce už chystá novelu zákonníka, detaily však zatiaľ nechce prezrádzať. Uvažuje sa nielen o výpovedi bez udania dôvodu, ale napríklad aj o skrátení dvojmesačnej výpovednej lehoty na mesiac či predĺžení trojmesačnej skúšobnej doby.



Najmä so zavedením výpovede bez udania dôvodu zásadne nesúhlasia odbory. "Výpoveď bez udania dôvodu nie je nikde v Európskej únii," povedala Novinkám poradkyňa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov a bývalá ministerka práce Jana Maláčová. Podľa nej to povedie k ďalšej prekarizácii pracujúcich.



"Ak prejde výpoveď bez udania dôvodu, na úradoch práce budú končiť odborári, starší ľudia, mladé ženy, ktoré si chcú založiť rodinu, či ľudia, ktorí sú chorí alebo majú malé deti," povedala. Pri takomto prepúšťaní by vzrástli výdavky na podporu v nezamestnanosti, čo by zaplatili daňoví poplatníci. "Ešte viac sa zvýši počet dohodárov aj švarcsystém. Takže štát vyberie ešte menej peňazí na dôchodky," dodala.



Podľa ekonomických poradcov vlády je však potrebné trh práce rozhýbať. Mnohé firmy podľa nich nemôžu dokončiť svoje zákazky, pretože im chýbajú kvalifikovaní zamestnanci. Navyše, ani problémových alebo nevýkonných zamestnancov, ak hrubo neporušia pracovnú disciplínu, nie je možné v Česku prepustiť. Finálna podoba navrhovaných opatrení by sa mala zverejniť už vo februári.