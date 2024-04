Prepúšťanie v UBS v tomto roku sa uskutoční v piatich vlnách

Bern 21. apríla (TASR) - Prepúšťanie v rámci programu o znižovaní nákladov vo švajčiarskej banke UBS, ktorá ho oznámila po prevzatí Credit Suisse, sa v tomto roku uskutoční v piatich vlnách. Začiatok procesu je naplánovaný na jún. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nedeľník SonntagsZeitung.



UBS v auguste minulého roka zverejnila, že v rámci integrovania Credit Suisse plánuje zrušiť vo Švajčiarsku každé 12. pracovné miesto a náklady znížiť o viac než 10 miliárd USD (9,39 miliardy eur). Väčšinu nákladov chce zredukovať práve prostredníctvom rušenia svojich pracovných miest. Analytici odhadujú, že celosvetovo banka zruší približne 30.000 až 35.000 pracovných pozícií.



"Z pôvodného počtu zamestnancov Credit Suisse by mohla UBS v piatich vlnách prepustiť 50 % až 60 %," citoval SonntagsZeitung zdroj, ktorý označil za oboznámený so situáciou. Po prvom kole prepúšťania naplánovanom na jún, v rámci ktorého by malo byť prepustených 25 % až 30 % pôvodných zamestnancov Credit Suisse, by ďalšie kolo malo nasledovať v auguste. Ďalšie tri plánuje UBS na september, október a november, dodal nedeľník.



