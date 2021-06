Prepustených v ZSSK Cargo bude zrejme menej, ako sa čakalo

Bratislava 1. júna (TASR) – Rok 2021 sa pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) vyvíja priaznivejšie, ako sa dalo očakávať v závere minulého roka. Rastie objem prepráv, rovnako sa zvyšujú aj tržby. Spoločnosť predpokladá, že v rámci hromadného prepúšťania celkovo skončí pracovný pomer približne 360 zamestnancov z plánovaných 442. Pre TASR to uviedla Silvia Kuncová zo ZSSK Cargo.



V priebehu tohto roka dochádza k rastu objemu prepráv, čo sa prejavuje nárastom tržieb. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka za štyri mesiace zaznamenala spoločnosť rast výkonov o zhruba 17 %. "Úroveň prepráv spred dvoch rokov pred prepuknutím recesie v hutníctve však ešte nedosahujeme. Rastúce tržby a pozitívne prejavy racionalizačných opatrení sa ale prejavujú výrazným zlepšením hospodárenia oproti minuloročnej strate 32,2 milióna eur," priblížila Kuncová pre TASR.



Poukázala tiež na to, že mnohé náklady nemajú lineárny charakter v priebehu roka. Výsledok za štyri mesiace tak nie je úplným obrazom aktuálneho hospodárenia, ale poskytuje informáciu o pozitívnom trende. Celoročný výsledok podľa Kuncovej bude závisieť od pokračovania a udržania nastolených objemov prepráv a systémovej podpory železničnej nákladnej dopravy v priebehu celého roka 2021.



ZSSK Cargo za obdobie január až máj 2021 prepravila 12,9 milióna ton tovaru, čo je medziročne o 2,5 milióna ton viac. Aktuálny rast výkonov podľa Kuncovej nie je len dôsledkom priaznivého vývoja hutníctva a celkového oživenia trhu, ale aj výsledkom úspešných obchodných aktivít spoločnosti.



"Podarilo sa nám získať napríklad prepravy automobilov od konkurenčných železničných dopravcov, ďalšie vnútroštátne i dovozové prepravy dreva pre slovenský drevospracujúci priemysel z cestnej dopravy, vytvoriť novú trasu uceleného vlaku pre navýšenie hutníckej produkcie do Nemecka a Francúzska, získať nový vývoz oceľových brám do Poľska, nový dovoz kovov z Maďarska, nový tranzit kovov z Ukrajiny do Španielska, prepravy v dovoze chémie a iné," vymenovala Kuncová s tým, že to všetko prinieslo nárast objemu prepraveného tovaru a tržieb.



V rámci hromadného prepúšťania v roku 2020 bola schválená optimalizácia 442 zamestnancov ZSSK Cargo. Do 1. mája tohto roka už pritom skončilo pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania 253 zamestnancov. "Zostávajúca optimalizácia je prehodnocovaná v závislosti na vývoji výkonov a personálnej potrebe na jednotlivých pracoviskách. Očakávame, že v rámci hromadného prepúšťania celkovo skončí pracovný pomer približne 360 zamestnancov," priblížila Kuncová pre TASR.



Nákladný dopravca zároveň od začiatku tohto roka pracuje na zmene odmeňovacieho systému. Rokuje sa so zástupcami odborov a hľadá sa spôsob, ako zjednodušiť a zefektívniť odmeňovací systém a upraviť ho na flexibilnejší a spravodlivejší. "Postupne sa niektoré zmeny uplatňujú už teraz, ale konečná verzia nového odmeňovacieho systému bude známa až koncom roka a bude platiť od 1. januára 2022," ozrejmila Kuncová.



Tento rok podľa nej zamestnanci získajú celkovo 2,5 milióna eur v rámci záväzku z kolektívnej zmluvy z roku 2020. "V rámci zmien v novom odmeňovacom systéme sa budú meniť aj parametre, ktoré by mali pozitívne ovplyvniť výšku príjmov našich zamestnancov. Za prvé štyri mesiace tohto roka sa priemerná mzda v ZSSK Cargo zvýšila o 3 % oproti minulému roku," dodala.