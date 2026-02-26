< sekcia Ekonomika
Prerátavajú predčasné starobné dôchodky poslednej veľkej skupine
Zmena sa týka tých predčasných penzistov, ktorí pred 1. januárom 2023 získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) aktuálne prerátava poslednú veľkú skupinu poberateľov predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023, ktorým bol priznaný predčasný dôchodok a zároveň mali odpracovaných viac ako 40 rokov. Ide o štvrtú etapu prepočtu, v ktorej Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok viac ako 12.167 poberateľom. Dôchodky v novej výške začne vyplácať od marca alebo od apríla. Doplatky na dôchodku od 1. januára 2023 začne postupne vyplácať od 27. februára, informovala vo štvrtok SP.
„Dôchodky vo vyššej sume Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí aktuálnej skupine poberateľov v obvyklom výplatnom termíne v marci 2026 alebo v apríli 2026. Doplatky na dôchodku za obdobie od 1. januára 2023 do dňa pred splatnosťou v marci 2026 alebo v apríli 2026 bude postupne vyplácať od 27. februára 2026. Od 27. februára 2026 začne doporučene zasielať aj rozhodnutia o novej sume dôchodku,“ priblížila SP s tým, že tieto kroky vykonáva automaticky a žiadosť nie je potrebná.
Sociálna poisťovňa doteraz zvýšila sumu predčasného starobného dôchodku spolu viac ako 121.600 poberateľom. Zo zákona má určenú lehotu na prepočet týchto penzií do konca roka 2026. Túto povinnosť stihne v predstihu - do septembra 2026.
V súčasnosti Sociálna poisťovňa eviduje ešte približne 4900 poberateľov dôchodku, ktorým musí vzhľadom na individuálne okolnosti manuálne preveriť, či spĺňajú podmienky na prepočet dôchodku a následne o tomto prepočte rozhodnúť. Zákonnú lehotu na rozhodnutie o novej sume dôchodku má do 31. decembra 2026. O prepočte dôchodkov dotknutým poberateľom plánuje rozhodnúť najneskôr v septembri 2026.
Zmena sa týka tých predčasných penzistov, ktorí pred 1. januárom 2023 získali 40 odpracovaných rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2022 sa predčasný starobný dôchodok znižoval o 0,5 % za každých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku vždy, bez rozdielu na počet odpracovaných rokov.
Prerátaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 % a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023.
