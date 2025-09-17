< sekcia Ekonomika
Prerazenie Brennerského tunela financuje aj EÚ
Eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas odcestoval v stredu na rakúsko-talianske hranice, aby bol svedkom spojenia raziacich prác na Brennerskom tuneli.
Brusel 17. septembra (TASR) - Eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas odcestoval v stredu na rakúsko-talianske hranice, aby bol svedkom spojenia raziacich prác na Brennerskom tuneli, ktorého výstavba bola financovaná aj zo zdrojov EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Európska komisia v tejto súvislosti pripomenula, že nový tunel predstavuje „významný míľnik v rozvoji cezhraničnej dopravy v rámci EÚ“.
Brennerský tunel, ktorý má dĺžku 55 km a tiahne sa medzi Innsbruckom v Rakúsku a Fortezzou (Franzensfeste) v Taliansku, je jedným z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe.
Eurokomisár Tzitzikostas spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom bude svedkom spojenia raziacich prác medzi oboma stranami tunela.
Tzitzikostas svoju pracovnú návštevu využije aj na debaty pri okrúhlom stole o udržateľnom cestovnom ruchu v Innsbrucku a spolu s rakúskym spolkovým ministrom dopravy Petrom Hankem si pred miestnymi žiakmi pripomenú význam Európskeho týždňa mobility.
Brennerský tunel je vnímaný ako kľúčový stavebný kameň transeurópskej dopravnej siete a jej škandinávsko-stredomorského koridoru. EÚ doteraz na výstavu tunela a prístupových ciest k nemu poskytla viac ako 2,8 miliardy eur.
Po oficiálnom otvorení tunela, ktoré je plánované na koniec roka 2032, pôjde o dokončenie prvého cezhraničného železničného tunela 21. storočia a najdlhšieho cezhraničného tunela na svete.
