Prerušenie prevádzky či dočasné zatvorenie podniku?

Bratislava 15. apríla (OTS) - Aktuálna mimoriadna situácia na Slovensku má vplyv na množstvo živnostníkov, podnikateľov či firiem. Situácia, ktorej musíme všetci spoločne čeliť, má dopad na podnikanie, produkciu i zárobky. V poisťovni Groupama sme preto v spolupráci s našimi odborníkmi na podnikateľské riziká pripravili sumár užitočných rád a návrhov, ako sa vysporiadať napríklad s prerušením stavebných prác či s dočasným zatvorením prevádzky.



Všeobecné odporúčania:

1. V prípade dočasného prerušenia prác alebo zatvorenia prevádzky myslite na stráženie či dohľad. Je dôležité, aby objekt nezostal bez ľudského dozoru. Postarajte sa o pravidelné prehliadky, ktorými môžete poveriť napríklad aj svojich kolegov, ktorí čerpajú nútené dovolenky. Samozrejme po dohode a patričnom školení.

2. Okrem nevyhnutného osvetlenia by mali byť prevádzky, sklady, stroje a iné zariadenia odpojené od elektrického prúdu. Odporúčame aj vypnúť prívod vody či iné prívody energií.

3. Zabezpečte ľahkú a bezbariérovú dostupnosť hydrantov či hasiacich zariadení.

4. Preverte uzatvorenie všetkých dverí, okien a iných vstupov, nielen na prízemí, ale aj na poschodí.

5. Mobilné stroje a zariadenia, ktoré zostanú v zatvorených objektoch premiestnite na stabilné a chránené miesta alebo ich inak zabezpečte proti neželanému pohybu.

6. Aby ste predišli možnému vzniku škody, nezabudnite z objektu odstrániť všetky nebezpečné, horľavé, výbušné či iné chemické látky.

7. Keď príde čas na obnovenie prevádzky a znovu budete uvádzať do prevádzky svoje stroje, dodržujte predpísané pokyny a zásady postupnosti. Nič neuponáhľajte, pretože nedodržiavanie predpísaných postupov je jedným z najväčších rizík pre stroje.



Odporúčania pre prevádzky s prerušenou činnosťou:

1. V prípade strojov a zariadení, ktoré nemôžu byť odstavené alebo vypnuté je dôležité, aby ste mali k dispozícii dostatočný počet pracovníkov kvalifikovanej obsluhy (kuriči, mechanici, technici).

2. Pri moderných a automatizovaných zariadeniach odporúčame dohodnúť sa s dispečingom na zabezpečení kontinuity fungovania kontroly, napr. vo forme telefonickej pohotovostnej služby pre údržbárov, aby mohli v prípade potreby rýchlo reagovať.

3. Nezabudnite na zariadenia pod tlakom, tie musia byť deaktivované ešte pred vypnutím. Skontrolujte aj poistné ventily. Nočné a ranné mrazy sa ešte stále vyskytujú, čo môže spôsobiť, že vykurovacie zariadenia zamrznú, preto je dôležité vypustenie vody.

4. Horľavé a baliace materiály by mali byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek zdroja ohňa alebo tepla (osvetlenie, nabíjačka, akumulátor a iné).



Odporúčania pre stavebné firmy:

1. Myslite na to, že ak máte rozbehnuté zemné práce, mali by ste zaistiť základy okolitých budov, vytvoriť dočasné upevnenia či podpery. Nezabudnite chrániť výkopy a jamy pred atmosférickými zrážkam, vytvorte odtokové kanály alebo takéto objekty prekryte.

2. Stavbu zabezpečte aj v prípade, keď môže byť stavebný materiál, stroje, zariadenia či samotná stavba poškodená atmosférickými zrážkami alebo víchricou. Nezabudnite na nedokončené otvory ako sú okná, dvere či brány.

3. Myslite na oplotenie celého stavebného pozemku.

4. Zabezpečte prehľadnú dokumentáciu, resp. inventárny zoznam o strojoch, zariadeniach a materiáloch, ktoré zostanú na mieste stavby aj v čase prerušenia.

5. Odporúčame aj inštaláciu kamier, požiarnych či detekčných systémov a senzorov. Ak to nie je možné, zabezpečte pravidelnú kontrolu stavebného pozemku vedúcim stavby či jeho povereným pracovníkom.



„Dúfame, že týmto súhrnom návrhov a odporúčaní pomôžeme ľuďom vyhnúť sa zbytočným problémom. Na záver by sme chceli ešte zdôrazniť, že v súlade s poistnými podmienkami je dôležité, aby klienti prerušenie činnosti nahlásili poisťovni, či už prostredníctvom obchodného partnera, makléra alebo cez klientsky servis,“ dodáva Imrich Hollósy, odborník na poistné riziká poisťovne Groupama.