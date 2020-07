Prerušenie výroby v automobilkách spôsobuje Duslu miliónové škody

Šaľa 12. júla (TASR) – Napriek súčasnej ekonomickej situácii spôsobenej pandémiou plánuje akciová spoločnosť Duslo Šaľa dosiahnuť v tomto roku kladný hospodársky výsledok. Ten by sa mal pohybovať okolo 10 miliónov eur. „Pri tržbách blížiacich sa k sume 400 miliónov eur to nebude zásadný, veľký zisk,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha.



Spoločnosť v súvislosti so zavádzaním bezpečnostných opatrení od konca marca tohto roka investovala 150.000 eur do ochrany svojich zamestnancov pred šírením nového koronavírusu. Táto investícia tvorí len časť nákladov, podstatne väčší problém spôsobilo firme prerušenie výroby v automobilkách. „Ich subdodávatelia, napríklad veľké pneumatikárske firmy, zastavili odbery našich gumárenských chemikálií. Toto nás výrazne postihlo, škody predstavujú niekoľko miliónov eur. V súčasnosti už tretí mesiac po sebe máme 80 zamestnancov doma, lebo nemáme pre nich prácu. Veľa subdodávateľských firiem pre automobilky sa dodnes nevrátilo do bežného režimu,“ zhodnotil situáciu na trhu Bláha.



Ekonomické opatrenia vlády hodnotí riaditeľ chemického závodu ako absolútne nedostatočné. „Ak sa pozrieme, akým prístupom a akým objemom zdrojov išli do toho ekonomiky okolitých krajín, ako sú Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, každý vidí, že Slovensko zásadným spôsobom zaostáva. Zadlženosť Slovenska je pritom veľmi nízka aj v porovnaní s ekonomikami ostatných štátov, nebol by problém do ekonomiky pustiť viac peňazí,“ tvrdí generálny riaditeľ.



Súčasná situácia môže mať vplyv aj na zamestnanosť vo fabrike. „Ak budeme znižovať stavy, určite to nebude žiadne razantné znižovanie o desiatky percent, technológie potrebujú obsluhu. Pred šiestimi rokmi sme mali o 400 zamestnancov viac ako teraz, urobili sme odvtedy viacero reštriktívnych opatrení, v súčasnosti už nie je veľký priestor na znižovanie počtu zamestnancov,“ potvrdil Bláha.