Prerušenú dovolenku pre živelnú udalosť nepokryje každé poistenie

Bratislava 28. júla (TASR) - Ak sa dovolenka preruší z dôvodu živelnej udalosti v mieste pobytu, ako napríklad požiare, náklady spojené s tým nemusí kryť každé cestovné poistenie. V prípadoch, ak cestujúci nemajú na dovolenke pomoc v podobe delegáta, je dôležité uzavrieť komplexné cestovné poistenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková.



Ak majú klienti strach z cestovania do destinácie, pre cestovnú kanceláriu to nie je dôvod na stornovanie zájazdu bez storno poplatku. "Cestovné kancelárie sa rozhodujú na základe odporúčaní autorít v danej oblasti, to je pre ne záväzné. Ak je oblasť nebezpečná, zájazd zruší a klientovi poskytne riešenie," uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



Je však možné uzatvoriť tzv. poistenie storna. Býva zahrnuté vo vyšších balíkoch cestovného poistenia, no uzatvára sa aj samostatne. "Podmienky poistenia storna závisia od uzavretej poistnej zmluvy. Dôležité je, aby poistenie storna bolo uzatvárané súčasne s objednaním služieb, v prípade zájazdu najneskôr v deň, keď klient platí prvú splátku sumy za zájazd," odporučila Jacková s tým, že ak má klient v cestovnom poistení aj pripoistenie storna, poisťovňa mu storno poplatok preplatí.



Cena poistenia by nemala byť podľa SLASPO jediným kritériom výberu. Dôležitý je rozsah krytia poistenia. "V prípadoch, aké sledujeme v obľúbených dovolenkových destináciách, je riešením na uspokojenie nárokov na náhradu škody včas dohodnuté poistenie storna zájazdu/služieb a taktiež poistenie prerušenia dovolenky, resp. predčasného návratu z dovolenky," povedala Jacková s tým, že je dôležité, aby v podmienkach poistenia bolo uvedené, že poisťovňa ako dôvod na preplatenie nákladov považuje aj mimoriadnu situáciu v mieste pobytu dovolenky spôsobenú živelnou pohromou.



V prípade zranenia sa odporúča čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá dokáže zabezpečiť prevoz do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia a organizuje ďalší postup s lekármi. Poisťovňa spravidla kryje aj nákup nevyhnutných vecí, ktoré cestovateľ potrebuje v zložitej životnej situácii, čiže základné hygienické potreby či oblečenie.