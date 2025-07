Prerušili konanie EIA v projekte predĺženia Ružinovskej radiály

Bratislava 29. júla (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Bratislava rozhodol o prerušení konania v prípade posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v rámci projektu predĺženia Ružinovskej električkovej radiály. Úrad v rozhodnutí oznámil, že k prerušeniu dochádza na základe žiadosti navrhovateľa - Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a chýbajúcich podkladov ku konaniu.



V rozhodnutí, zverejnenom na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, OÚ pripomenul, že bratislavský magistrát predložil zámer do procesu EIA na začiatku marca. Úrad ho v máji listom požiadal o doplnenie podkladov. Navrhovateľ následne v júni a júli požiadal úrad o prerušenie konania z dôvodu rokovania s dotknutými stranami a spodrobňovania dokumentácie. „Vzhľadom na žiadosť navrhovateľa a vzhľadom na to, že dokladová časť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, úrad konanie prerušil,“ vysvetlil odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ.



Do procesu EIA bol v marci zaradený zámer 1. etapy predĺženia Ružinovskej radiály, teda od existujúceho obratiska na Ružinovskej ulici smerom k pripravovanému prestupnému terminálu TIOP Ružinov. Na prvú etapu majú neskôr v budúcnosti nadviazať ďalšie dve, električková radiála sa nimi má predĺžiť k obchodnému komplexu na Ivánskej ceste a potom aj ďalej, až k Letisku M. R. Štefánika.



V piatok (25. 7.) hlavné mesto vyhlásilo novú verejnú súťaž na zhotoviteľa komplexnej modernizácie existujúcej Ružinovskej radiály v Bratislave.