Prešetrujú, či mala byť úradom oznámená zmena majiteľa Nového Času

Bratislava 13. októbra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR prešetruje, či mu mala byť oznámená koncentrácia, ktorá vznikla odkúpením takmer celého portfólia spoločnosti FPD Media firmou News and Media Holding (NMS). V súvislosti s medializovanými informáciami o kúpe denníka Nový Čas spoločnosťou NMS o tom informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.



Úrad podľa nej skúma tiež to, či pred transakciou nedošlo k úkonom, ktorých cieľom by bolo obídenie notifikačnej povinnosti. "Kým v SR je jediným kritériom na oznamovanie koncentrácií obrat, vo viacerých krajinách EÚ sa tieto kritériá upravujú. Zatiaľ sa však nenašlo univerzálne akceptované riešenie," doplnila Oľšavská.



Do portfólia mediálneho domu NMH bude patriť aj denník Nový Čas a portál cas.sk. Akvizícia vyplýva z kúpy doterajšieho vydavateľa denníka a webu, spoločnosti FPD Media. Transakciu, bez spresnenia kúpnej ceny, potvrdili v stredu (11.10.) obe spoločnosti. Informovali tiež o tom, že vzhľadom na veľkosť obratových kritérií nepodlieha oznámeniu PMÚ.