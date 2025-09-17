< sekcia Ekonomika
Prešetrujú oblasť poskytovania tepelnej energetiky v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal v júli na základe podnetov prešetrovanie v oblasti poskytovania služieb tepelnej energetiky v bratislavských mestských častiach Staré Mesto a Ružinov. Prešetrovanie súvisí s pripravovanými súťažami na udelenie koncesie na prenájom zariadení na rozvod tepla a zabezpečenie dodávok tepla a teplej vody pre obyvateľov týchto mestských častí. PMÚ o tom informuje na svojom webe.
„Systém dodávok tepla v Bratislave má tri úrovne: výroba tepla, distribúcia tepla prostredníctvom primárnych rozvodov (hrubé potrubia prenášajúce veľké množstvo tepla priamo zo zariadenia na jeho výrobu do odovzdávacej stanice tepla) a distribúcia tepla prostredníctvom sekundárnych rozvodov a prislúchajúcich zariadení (tenšie potrubia vedúce z odovzdávacej stanice tepla priamo do odberných zariadení),“ vysvetlil PMÚ. Priblížil, že prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov teda zabezpečuje dodávky tepla a teplej vody koncovým odberateľom (domácnostiam). Na každej z týchto úrovní pôsobia viaceré nezávislé firmy, medzi ktorými existujú rôzne veľkoobchodné vzťahy.
Aby mohla firma dodávať teplo a teplú vodu v nejakej mestskej časti, musí v nej vlastniť alebo si dlhodobo prenajímať sekundárnu infraštruktúru. PMÚ ozrejmil, že momentálne sa súťaže na dlhodobý prenájom takejto infraštruktúry pripravujú v Starom Meste a Ružinove. PMÚ dostal podnet, že jeden z uchádzačov v súťaži, ktorý je zároveň veľkoobchodným dodávateľom tepla cez primárne rozvody v Bratislave, mohol stanovovať ceny za dodávky tepla tak, že znemožnil ostatným uchádzačom pripraviť konkurencieschopnú ponuku. Takéto správanie by podľa podnetov mohlo viesť k obmedzeniu efektívnej hospodárskej súťaže a znevýhodniť koncových odberateľov.
„PMÚ preto situáciu podrobne preverí a vyhodnotí, či mohlo dochádzať k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Pri posudzovaní bude brať ohľad na skutočnosť, že tepelná energetika podlieha vecnej a cenovej regulácii,“ doplnil PMÚ a upozornil, že začatie prešetrovania ešte neznamená, že došlo k porušeniu zákona. Jeho cieľom je zistiť, či existuje dôvodné podozrenie z porušenia zákona a dôvod na otvorenie správneho konania.
