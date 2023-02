Presmerovanie a odopretie rodičovského dôchodku treba oznámiť do 28.2.

Bratislava 14. februára (TASR) - Presmerovanie rodičovského dôchodku náhradným rodičom alebo odopretie svojím biologickým rodičom treba Sociálnej poisťovni (SP) oznámiť do konca februára. Uviedol zo hovorca SP Martin Kontúr.



Doplnil, že sa to týka pracujúcich, ktorí boli v predminulom roku dôchodkovo poistení. Rodičovský dôchodok je poukázanie časti odvodov poistenca SP rodičom, respektíve jednému z nich.



Na jeho presmerovanie či odopretie slúži formulár Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je na webovej stránke Sociálnej poisťovne, respektíve v jej pobočkách po celom Slovensku. Je na výber z piatich spôsobov podania formulára, uviedol Kontúr.



Dodal, že poistenec, ktorý chce prispievať náhradným rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, to môže oznámiť osobne v pobočke SP, poštou, cez portál slovensko.sk všeobecným podaním či elektronickou službou Podávanie Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok a ďalším spôsobom je oznámenie cez Elektronický účet poistenca.