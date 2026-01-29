< sekcia Ekonomika
Presnosť vlakov vo Švajčiarsku sa vlani zvýšila na rekordnú úroveň
SBB považuje vlak za oneskorený, ak mešká viac ako tri minúty.
Autor TASR
Bern 29. januára (TASR) - Až 94,1 % vlakov švajčiarskej národnej železničnej spoločnosti SBB v minulom roku premávalo načas. Išlo o zlepšenie oproti roku 2024, v ktorom do cieľovej stanice načas prichádzalo 93,2 % vlakov. Zároveň išlo o nový švajčiarsky rekord v presnosti železničnej dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
SBB považuje vlak za oneskorený, ak mešká viac ako tri minúty. Presnosť vlakov sa vlani v krajine zlepšila napriek početným stavbám na tratiach a mnohým podujatiam vrátane súťaže Eurovision Song Contest a ženského futbalového turnaja UEFA Euro 2025, ktoré si vyžadovali špeciálne služby. Najpresnejšie vlaky vo Švajčiarsku premávali v nedeľu 28. decembra, keď ich načas prišlo až 98,6 %.
Pre porovnanie, v Nemecku v minulom roku len 60,1 % diaľkových vlakov prišlo do cieľovej stanice načas. A to napriek tomu, že nemecká štátna železničná firma Deutsche Bahn považuje vlak za oneskorený až vtedy, ak mešká viac ako šesť minút.
Švajčiarsky železničný prepravca SBB poznamenal, že problémom pre neho zostávajú medzinárodné spoje. „Najmä vlaky z Nemecka prichádzajú do Švajčiarska s meškaním, a to má vplyv na presnosť v našej krajine,“ uviedol. V prípade potreby SBB namiesto meškajúcich medzinárodných vlakov prevádzkuje po švajčiarskom území od hraníc náhradnú dopravu.
SBB považuje vlak za oneskorený, ak mešká viac ako tri minúty. Presnosť vlakov sa vlani v krajine zlepšila napriek početným stavbám na tratiach a mnohým podujatiam vrátane súťaže Eurovision Song Contest a ženského futbalového turnaja UEFA Euro 2025, ktoré si vyžadovali špeciálne služby. Najpresnejšie vlaky vo Švajčiarsku premávali v nedeľu 28. decembra, keď ich načas prišlo až 98,6 %.
Pre porovnanie, v Nemecku v minulom roku len 60,1 % diaľkových vlakov prišlo do cieľovej stanice načas. A to napriek tomu, že nemecká štátna železničná firma Deutsche Bahn považuje vlak za oneskorený až vtedy, ak mešká viac ako šesť minút.
Švajčiarsky železničný prepravca SBB poznamenal, že problémom pre neho zostávajú medzinárodné spoje. „Najmä vlaky z Nemecka prichádzajú do Švajčiarska s meškaním, a to má vplyv na presnosť v našej krajine,“ uviedol. V prípade potreby SBB namiesto meškajúcich medzinárodných vlakov prevádzkuje po švajčiarskom území od hraníc náhradnú dopravu.