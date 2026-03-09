< sekcia Ekonomika
Prešov bude centrom diskusií o inováciách a digitálnych zručnostiach
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pokračuje v podpore regiónov prostredníctvom odbornej konferencie Digitálna budúcnosť.
Autor TASR
Prešov 9. marca (TASR) - Odborníci, zástupcovia samospráv a podnikatelia sa stretnú 19. marca v Prešove, aby diskutovali o dvojitej transformácii - digitálnej a zelenej. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje v podpore regiónov prostredníctvom odbornej konferencie Digitálna budúcnosť. Po podujatiach v iných častiach Slovenska sa iniciatíva vracia na východ. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MIRRI.
Odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch M Arény v Prešove, organizuje ministerstvo v spolupráci s Digitálnou koalíciou a je spolufinancovaná z Programu Slovensko. Cieľom je priniesť do regiónov konkrétne riešenia a najnovšie trendy v oblasti inovácií.
„Ako som už viackrát zdôraznil, východ Slovenska nesmie zostať perifériou, ale musí sa stať priestorom pre rozvoj a inovácie. Práve preto prinášame konferenciu Digitálna budúcnosť opäť do Prešova. Nechceme o digitalizácii hovoriť len v Bratislave, chceme prinášať riešenia priamo tam, kde sú potrebné - do regiónov. Investície do digitálnych zručností a moderných technológií sú kľúčom k tomu, aby sa východné Slovensko stalo konkurencieschopným a moderným regiónom,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Program konferencie sa zameriava na praktické aspekty transformácie v priemysle a energetike. Účastníci sa môžu tešiť na atraktívny duel o dvojitej transformácii, ako aj na semináre s príkladmi z praxe. Súčasťou podujatia budú aj konzultácie s odborníkmi z Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH), ktorí pomôžu zodpovedať konkrétne otázky týkajúce sa možností podpory.
„Digitalizácia nesmie byť strašiakom, ale príležitosťou. Na konferencii preto predstavíme interaktívnu zónu FutureSkills Lab. Návštevníci si budú môcť priamo na mieste vyskúšať inovatívne testovanie svojich digitálnych a zelených zručností. Je to jedinečná možnosť pre riadiacich pracovníkov a podnikateľov zistiť, ako sú pripravení na výzvy budúcnosti a kde majú priestor na zlepšenie,“ doplnil minister Migaľ.
Konferencia ponúka podľa rezortu nielen odborný program, ale aj priestor na networking a diskusie, ktoré môžu viesť k novým partnerstvám a projektom na východe Slovenska.
Registrácia na podujatie je otvorená a počet miest je obmedzený. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a nájsť viac informácií na webovej stránke www.digitalnabuducnost.gov.sk.
