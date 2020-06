Poslanci mesta Prešov sa budú zaoberať kúpou akcií 1. FC Tatran

Prešov 23. júna (TASR) – Kúpou akcií v obchodnej spoločnosti 1. FC Tatran sa budú v stredu zaoberať prešovskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Na programe majú i záverečný účet mesta za rok 2019.



Poslanci sa budú zaoberať aj všeobecne záväzným nariadením (VZN) o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu na oblasti podporované mestom Prešov, ako aj VZN, ktoré sa týka trhovísk a príležitostných trhov.



Na programe majú i vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2019, ako aj obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Zaoberať sa budú i schválením majetkových prevodov.



Jedným z bodov, o ktorom budú poslanci rokovať, je kúpa akcií v obchodnej spoločnosti 1. FC Tatran.



"Keďže majiteľ klubu nebol rozhodnutý, či vôbec podá prihlášku do súťaže (3. ligy Východ, pozn. TASR), uskutočnilo sa stretnutie k otázke fungovania futbalu v meste, na ktorom pán Remeta (Miroslav Remeta, pozn. TASR) povedal, že ponúka akcie klubu za jedno euro. Preto to teraz dávame do zastupiteľstva. Ak to zastupiteľstvo schváli, hľadali by sme, komu by sme ho ďalej odovzdali alebo hľadali nejaký iný kapitál, pretože mestský rozpočet nie je stavaný na to, aby financoval profesionálne tímy, či už futbalové, hokejové alebo iné," uviedla pre TASR primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Ďalšími bodmi, ktorými sa budú poslanci zaoberať, sú založenie Nadácie mesta Prešov, zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva, žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt Bezpečný reštart či stav realizácie schválených investičných akcií mesta.