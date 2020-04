Prešov pre epidémiu koronavírusu prijíma viaceré úsporné opatrenia

Prešov 16. apríla (TASR) – Mesto Prešov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu prijalo viaceré úsporné opatrenia. Pozastavilo schválené, ale nevysúťažené investičné akcie a v organizáciách vo svojej pôsobnosti znížilo zamestnancom platy. Firmám v mestských priestoroch posunú o 30 dní nájom a mení sa tiež termín platenia miestnych daní.



"Mesto presunie termín prvej splátky miestnych daní na obdobie prázdninových mesiacov roku 2020 a to pre fyzické, ale aj právnické osoby. Taktiež presunieme aj termín prvej splátky poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby. Čo sa týka príspevkov za pobyt dieťaťa v materských školách, ten momentálne rodičia neplatia," uviedol viceprimátor Prešova Vladimír Feľbaba.



Spoločnosť Prešov Real, ktorá spravuje mestské nebytové priestory, pristúpila podľa jeho slov k posunutiu mesačného nájmu o 30 dní nájomníkom v prípade odôvodnených žiadostí.



Podľa primátorky Prešova Andrey Turčanovej mesto komunikuje v tejto veci s ministerstvom hospodárstva. "V prípade, že bude ústretové a podnikateľom nájmy preplatí v plnej výške, nebude dôvod, aby sme prijímali opatrenia my. Sme pripravení počas zavretia prevádzky jeden mesiac odpustiť nájom celkom, teda zaplatili by len symbolické jedno euro," povedala Turčanová a doplnila, že požiadali tiež mestské firmy, aby pristúpili k šetreniu.



Mesto podľa Turčanovej muselo prijať úsporné opatrenia, keďže predpokladá výpadok v rozpočte v sume 6,5 milióna eur.



"Stopli sme všetky ešte nezačaté a nevysúťažené investičné akcie, ktoré boli schválené. Takisto sme veľmi striktne obmedzili všetky objednávky tovarov a služieb pre mestský úrad (MsÚ). Vzdala som sa navýšenia platu a idem na základný plat. To isté urobili aj páni viceprimátori. Čo sa týka škôl a ďalších organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, prijala som rozhodnutie, že zamestnanci budú na 80 percentách platu," priblížila primátorka s tým, že výnimkou sú základné školy, kde učitelia vyučujú online. Čo sa týka MsÚ a zníženia platov zamestnancov, momentálne prebiehajú rokovania s odborármi. Primátorka bude po novom v hrubom namiesto 5258 eur dostávať 3866 eur.



Radnica chce ušetriť aj na verejnom osvetlení, ktoré budú vypínať o 23.00 h. Zaviesť chcú tiež odvoz odpadu od rodinných domov namiesto týždňových v dvojtýždňových intervaloch. Podľa primátorky sa ho v týchto dňoch produkuje menej.



Dezinfekcia v meste by sa mala v prípade, že vzrastie počet chorých na COVID-19 v Prešove, zvýšiť z raz na dva razy týždenne. Radnica tiež plánuje zakúpenie dezinfekčných brán, ktoré umiestni k vstupom do budovy MsÚ a pred zdravotné strediská, ktoré sú v mestských priestoroch.



V zariadeniach pre seniorov v pôsobnosti mesta podľa primátorky pravidelne merajú zamestnancom aj klientom teplotu a pri vstupe do objektu všetkým dezinfikujú ruky.



"Zároveň ma informovali páni riaditelia, že žiadajú otestovať všetkých zamestnancov, aby sme sa vyhli situácii, aká nastala v Pezinku. Jediný problém, na ktorý ma upozorňovali, sú karanténne stanice. Tieto potrebujeme riešiť a hľadáme vhodné naše priestory. Novelou zákona o sociálnych službách, každý novoprijatý klient musí byť 14 dní v karanténe alebo takisto, keď sa vráti z nemocnice, až potom sa môže vrátiť do zariadenia," dodala Turčanová.