OZ KOVO: Prepravcovia v autobusovej doprave sa snažia znížiť mzdy

Prešov 3. februára (TASR) – Časť prepravcov v autobusovej doprave sa snaží svojim zamestnancom znížiť mzdy. Podľa OZ KOVO to majú robiť zmenou zložiek a častí mzdy na nenárokovateľné. Malo by sa to týkať približne šiestich podnikov v Prešovskom a Košickom kraji. Odborári to uviedli na pondelkovej tlačovej konferencii v Prešove.



"Hromadia sa nám podnety zo základných organizácií, ktoré svedčia o tom, že je tu istý tlak zamestnávateľov na znižovanie mzdových nákladov zmenou mzdových systémov a presunom niektorých mzdových položiek alebo zložiek mzdy do nenárokovateľných častí alebo nenárokovateľných zložiek mzdy," uviedla podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.







Najväčší problém je podľa jej slov s odmenou za pracovnú pohotovosť nariaďovanú v rámci pracovnej zmeny. "Ľudovejšie ju nazývame odmena za čakanie medzi spojmi, ktorú sa zamestnávatelia snažia premenovať na inú, nenárokovateľnú zložku mzdy a samozrejme ju znížiť. Odmena za pracovnú pohotovosť je podľa súčasne platného zákona vo výške minimálnej mzdy, to znamená 3,33 eura za hodinu. Znižovanie vlastne znamená samozrejme aj pokles miezd zamestnancov, špeciálne teda vodičov v autobusovej doprave," vysvetlila Benedeková s tým, že pri troch hodinách čakania medzi spojmi denne, by vodiči prišli o približne päť eur v hrubom.



Ako povedala, zamestnávatelia to zdôvodňujú rastom miezd. "Nielen minimálnej mzdy, ale aj minimálnych mzdových nárokov a na to naviazaných iných zložiek mzdy, príplatkov a tak ďalej. Toto je argument, kvôli ktorému vlastne siahajú po týchto opatreniach," skonštatovala Benedeková.



"Vzhľadom k tomu, že prebieha kolektívne vyjednávanie, môžem len potvrdiť informáciu, že bola snaha zmeniť systém odmeňovania. Nesúhlasíme s tým a pokračujeme vo vyjednávaní," uviedol predseda základnej organizácie OZ KOVO SAD Prešov, a.s., prevádzka Bardejov, Jozef Želinský s tým, že v rámci vyjednávania požadujú nárast miezd v priemere o 11,5 percenta.



Ako ďalej povedal, minulý rok vzrástla vodičom prešovskej SAD mzda z priemerných 902 eur na 992 eur. SAD Prešov, a.s. v Prešove, Bardejove a Lipanoch zamestnáva asi 250 vodičov.



"Rokujeme o náraste priemernej mzdy o približne 90 až 100 eur mesačne. Toto je našim cieľom. Trváme na tom, čo máme dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávatelia sa nejakým spôsobom snažia znížiť mzdové náklady obídením zákona o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave, ktorý je nejasný," skonštatoval Želinský.



"V súčasnej dobe máme problém s vodičmi. Keďže minimálna mzda narástla. Problém je taký, že vodič, ktorý sedí na stanici a prakticky nerobí nič, čaká na ďalší spoj, má takú istú mzdu ako vodič, ktorý šoféruje vozidlo. Z toho dôvodu je problém dostať vodiča, ktorý čaká na spoj alebo medzi spojmi na jazdu. Vodič s tým, že má mzdu približne rovnakú, nemá záujem o túto prácu," uviedol na margo prekvalifikovania spomínanej zložky mzdy riaditeľ spoločnosti SAD Prešov, a.s. Jozef Kičura. Podľa jeho slov im v chrípkovom období chýba 26 percent vodičov a celkovo by potrebovali ďalších 15 vodičov.



K požiadavke zvýšenia tarifnej mzdy zo strany odborárov o 11,5 percenta povedal, že je to pre nich neprijateľné. "Verím, že v hrubej mzde sa do 100 eur dostaneme," dodal Kičura.