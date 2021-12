Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice v Prešove stála viac ako 107.000 eur

Prešov 9. decembra (TASR) - Mesto Prešov ukončilo kompletnú rekonštrukciu Sládkovičovej ulice. V rámci stavebných prác kompletne vymenili asfalt na ceste a na chodníkoch pribudla nová dlažba. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, ide o úsek dlhý približne 174 metrov od ulice Vajanského po ulicu Moyzesova.



Doplnil, že v rámci rekonštrukcie zasypali a znefunkčnili nevyužívané kanalizačné potrubie. Po odstránení starého asfaltu zrealizovali úpravy betónovej vrstvy vozovky a v celom úseku na záver pribudol úplne nový asfaltový kryt. Na ceste je už vyznačené aj nové vodorovné dopravné značenie, vrátane priechodov pre chodcov a pozdĺžnych parkovacích miest.



"Povrch cesty na tejto ulici bol v nevyhovujúcom stave, a preto verím, že dokončená rekonštrukcia poteší rovnako miestnych obyvateľov ako aj vodičov a chodcov, ktorí tadiaľto prechádzajú," povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Rekonštrukcia zahŕňa okrem samotnej cesty aj opravu chodníkov po oboch stranách vozovky, na ktorých je položená nová dlažba v pôvodnej šírke, vrátane nových cestných obrubníkov. "Na vjazdoch do dvorov osadili nábehové cestné obrubníky. Chodník je oddelený od miestnej komunikácie zeleným pásom širokým jeden meter. Okrem jednotlivých opráv bude v celom úseku na jar 2022 zrevitalizovaná aj zeleň popri chodníkoch, kde pribudne päť nových stromov," doplnil Tomek.



Pred začiatkom stavby zrealizovala spoločnosť SPP - distribúcia a.s. v danom úseku rekonštrukciu plynovodu, Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a.s. osadila hlavné uzávery na vodovodnom potrubí a vymenili sa aj potrebné prípojky vody. Pod chodníkom uložili nové rozvody aj dvaja internetoví provideri, dodal hovorca mesta.



Rekonštrukciu realizovala spoločnosť Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o. Celková cena prác na Sládkovičovej ulici je 107.561,20 eura s DPH.