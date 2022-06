Prešov skončil v minulom roku s prebytkom viac ako 4,3 milióna eur

Prešov 16. júna (TASR) - Mesto Prešov skončilo v minulom roku svoje hospodárenie s prebytkom viac ako 4,3 milióna eur. Plnenie príjmovej časti rozpočtu predstavuje sumu 105,8 milióna eur, plnenie výdavkovej časti je vo výške 98,9 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Prešov, ktorý na svojom stredajšom (15. 6.) rokovaní schválili mestskí poslanci.



Suma viac ako 4,3 milióna eur je zostatkom disponibilných zdrojov, ktorý predstavoval sumu 6,9 milióna eur, po vylúčení účelovo určených dotácií vo výške 2,56 milióna eur.



Podľa vedúceho odboru financií a mestského majetku Radka Lapoša najväčšie príjmy mesta sú predovšetkým z podielových daní a miestnych daní. "Časť príjmu bola poukázaná z predaja kapitálových aktív," vysvetlil.



Bežné príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií boli vo výške 86 miliónov eur. Kapitálové príjmy predstavovali takmer 2,2 milióna eur a príjmové finančné operácie sumu 17,6 milióna eur. Bežné výdavky boli vo výške 84 miliónov eur. Kapitálové výdavky predstavovali takmer 10,5 milióna eur a výdavkové finančné operácie 4,3 milióna eur.



Do mimorozpočtového peňažného fondu išlo podľa Lapoša viac ako 241.000 eur a do fondu mobility necelých 91.000 eur. Schodok predstavoval sumu takmer 8,3 milióna eur. Poslanci potvrdili spôsob jeho financovania z príjmových finančných operácií vo výške takmer 6,7 milióna eur a z bežných príjmov sumou 1,6 milióna eur. Do rezervného fondu poslanci presunuli 4 milióny eur.