Prešov spúšťa online mapu projektov mesta
Mapa projektov a investícií má zároveň slúžiť ako živý nástroj, do ktorého budú postupne pribúdať aj ďalšie projekty, ktoré sú súčasťou stratégie Prešov 2030.
Autor TASR
Prešov 25. septembra (TASR) - Mesto Prešov vytvorilo Mapu projektov a investícií, ktoré sú financované z fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia, primárne z Programu Slovensko. Aktuálne obsahuje viac ako 30 schválených projektových zámerov. Obyvatelia budú mať k dispozícii všetky dôležité informácie o schválených projektových zámeroch, ktoré budú realizované v rámci Územia udržateľného mestského rozvoja Prešov. Ako TASR informoval hovorca mesta Michal Hudák, do online mapy bude mesto pravidelne pridávať nové fotografie, vďaka čomu budú môcť obyvatelia vidieť priebeh prác a na konci aj hotový projekt.
„V Prešove a okolitých obciach, ktoré sú súčasťou územia udržateľného mestského rozvoja, je v najbližších mesiacoch a rokoch naplánovaná realizácia veľkých projektov v objeme desiatok miliónov eur. Pôjde o významné investície, ktoré budú formovať budúcnosť nášho mesta, a preto chceme, aby o nich obyvatelia vedeli. Vytvorili sme používateľsky jednoduchý online nástroj, súčasťou ktorého je aj prehľadná fotogaléria, vďaka čomu môže ktokoľvek sledovať, ako sa jednotlivé zámery menia na realitu,“ uviedol primátor Prešova František Oľha.
Nejde výlučne o projekty mesta Prešov, ale aj o zámery, pri ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj ďalší partneri z rozvojového územia, ako napríklad vzdelávacie inštitúcie, cirkevné organizácie, neziskové organizácie či blízke obce Ľubotice a Záborské.
„Na začiatku bola vízia, ktorú sme nazvali Prešov 2030. Teraz nastal čas, aby ľudia videli, ako ju začíname napĺňať. Prvou lastovičkou je hradobný múr v užšom centre mesta, ktorý už prešiel komplexnou opravou. Už teraz je však pripravená realizácia ďalších dôležitých projektov, ako napríklad výstavba moderných ekoučební v areáloch našich základných škôl, rekonštrukcia skejtparku na Baštovej ulici, kde vznikne nová multišportová zóna, revitalizácia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia, ako aj komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky na Hlavnej č. 72 a množstvo ďalších investícií,“ dodal primátor.
Jednotlivé projekty sú v online mape prehľadne rozdelené do troch prioritných rozvojových oblastí: enviro, ľudia a progres. Po kliknutí na konkrétny projekt sa používateľovi mapy zobrazia všetky dôležité informácie vrátane obdobia realizácie, finančnej náročnosti a fotogalérie, ktorá bude priebežne aktualizovaná.
Mapa projektov a investícií má zároveň slúžiť ako živý nástroj, do ktorého budú postupne pribúdať aj ďalšie projekty, ktoré sú súčasťou stratégie Prešov 2030. Pôjde o už zrealizované rozvojové investície v rokoch 2023 - 2025, ako aj o úplne nové zámery financované z ďalších grantových a dotačných zdrojov vrátane rozpočtu mesta Prešov.
