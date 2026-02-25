< sekcia Ekonomika
Prešov štartuje tretí ročník participatívneho rozpočtu
O pridelení finančných prostriedkov rozhodne verejné hlasovanie obyvateľov.
Autor TASR
Prešov 25. februára (TASR) - Mesto Prešov štartuje tretí ročník participatívneho rozpočtu. Rôzne občianske združenia, neziskové organizácie či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov tak môžu predstaviť svoje projekty a získať na ne dotáciu mesta. O pridelení finančných prostriedkov rozhodne verejné hlasovanie obyvateľov. Radnica pozýva záujemcov na úvodné stretnutie. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Podľa primátora Františka Oľhu Prešov do roku 2023 ako jedno z mála veľkých miest takúto schému podpory projektov nemal. Ľudia to podľa neho uvítali, čo bolo viditeľné v stúpajúcom záujme o participatívny rozpočet v minulom roku.
„Sme veľmi zvedaví, aké ďalšie projekty nám ľudia predstavia v tomto ročníku. Ešte predtým si s nimi už tradične ideme sadnúť a vysvetliť im všetky pravidlá a podmienky, zodpovedať im ich otázky. Radi by sme preto posmelili aj tých, ktorí o tom možno počujú prvýkrát a o podaní žiadosti iba uvažujú,“ povedal Oľha.
V roku 2025 bolo v rámci participatívneho rozpočtu mesta podporených dokopy šesť projektov, ktoré získali najvyšší počet hlasov verejnosti. Rozdelených bolo približne 50.000 eur. V roku 2026 je na projekty pripravených 55.000 eur, o ktorých sa opäť rozhodne v online hlasovaní.
Na úvodnom stretnutí budú so záujemcami diskutovať primátor Prešova, vedúci odboru financií Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš a vedúci oddelenia komunikácie, marketingu a vzťahov s verejnosťou Daniel Šoltis.
Úvodné stretnutie k participatívnemu rozpočtu mesta Prešov 2026 sa uskutoční v piatok (27. 2.) v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
