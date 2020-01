Suma za záchranné práce je podľa prešovskej radnice predbežná

Prešov 11. januára (TASR) – Objednávka v objeme 1,1 milióna eur na záchranné práce v súvislosti s výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove je podľa radnice iba predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných prác. Ako informoval TASR hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, peniaze doteraz neboli vyplatené a samotná úhrada bude zrealizovaná až po skontrolovaní vykonania jednotlivých úkonov.



"Suma na objednávke bola stanovená na základe predbežnej kalkulácie a cenovej ponuky na asanačné práce na Mukačevskej ulici, vývoz sutín na skládku, samotné uskladnenie sutín a odpadu na stráženej skládke a taktiež ostatné záchranné práce súvisiace s mimoriadnou udalosťou," uviedol Tomek s tým, že náklady na samotný vývoz sutín boli predbežne vyčíslené na približne 350 000 eur vrátane DPH.



Spodná časť bytového domu číslo 7 bude podľa jeho slov kompletne asanovaná až do úrovne terénu. Jedno podlažie bolo ponechané len dočasne s cieľom vykonania potrebných úkonov zo strany polície, hasičov a príslušných znalcov.



Ako ďalej povedal, mesto oslovilo viaceré firmy za účelom dokončenia asanácie spodnej časti bytového domu. Väčšina z nich však nespĺňala základné technické alebo legislatívne predpoklady na realizáciu predmetných prác, alebo neprejavili záujem.



"Nakoľko naďalej prebiehala mimoriadna situácia, firmu Matijka s.r.o., ktorá realizuje asanačné práce a vývoz sutín, vybralo mesto Prešov na základe toho, že spĺňala všetky požadované predpoklady a dokázala zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác, bezodkladne po ukončení činnosti špecializovanej českej firmy Cannoneer group, s.r.o.," doplnil Tomek.



"Mesto Prešov je v úzkom kontakte s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky (OS SR), pričom ich zástupcovia majú zastúpenie aj v krízovom štábe. Dôkladne sme zvážili aj ponuku OS SR, avšak s cieľom urýchlenia a zefektívnenia celého procesu sme vybrali firmu, ktorá dokázala v plnom rozsahu zrealizovať všetky nevyhnutné asanačné a záchranné práce vo vlastnej réžii," povedal na margo ponuky OS SR na asanačné práce Tomek.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od pondelka 16. decembra do stredy 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov. Tí sa však následne vrátili do svojich bytov.