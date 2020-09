Pri Prešove sa vyskytol mor včelieho plodu

Prešov 10. septembra (TASR) – Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Prešov nariadila opatrenia na kontrolu a zabránenie šíreniu nákazy moru včelieho plodu. Dôvodom je výskyt moru včelieho plodu v katastri obce Dulova Ves v okrese Prešov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



„Za ohnisko nákazy bolo vyhlásené stanovisko včelstiev na včelnici v katastri obce Dulova Ves. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila RVPS na oblasť tri kilometre okolo ohniska a zahŕňa katastrálne územia obcí Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Prešov – katastrálne územie Solivar, Haniska a Petrovany," uviedla Šitárová.



RVPS v rámci opatrení zakazuje presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma a do ohniska.



„Rovnako sa zakazuje predaj a použitie medu a včelích produktov na včelárske účely aj včelárskych pomôcok majiteľmi včelstiev nachádzajúcich sa v ochrannom pásme nákazy, a to počas trvania pozorovacej doby," zdôraznila Šitárová.



Riaditeľ RVPS Prešov Vladimír Gašpar podľa jej slov nariadil chovateľom včiel všetky prázdne úle v ochrannom pásme, ako i včelárske pomôcky a predmety dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať vrátane dezinfekcie včelárskej obuvi a odevu. Je potrebné dezinfikovať aj pôdu pod a pred letáčmi včelstiev. Ďalej je potrebné zabezpečiť dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu.



„Je taktiež potrebné zabezpečiť klinické prehliadky včelstiev v ochrannom pásme. V prípade, že sa objaví podozrenie na mor včelieho plodu, treba zabezpečiť odber vzorky včelieho plástu v stanovenom rozsahu a počte pre laboratórnu diagnostiku a každý prípad podozrenia vzniku nákazy u včiel bezodkladne nahlásiť RVPS Prešov," doplnila Šitárová.



Mor včelieho plodu patrí medzi nebezpečné nákazy včelieho plodu. Včelstvá napadnuté touto nákazou nie je možné liečiť. Za nedodržanie povinností nariadených orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt tejto choroby môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.