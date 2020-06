Prešov vyzval majiteľov budov na Jarkovej ulici na opravu kanalizácie

Prešov 23. júna (TASR) – Uskutočňovaná rekonštrukcia Jarkovej ulice v Prešove odhalila, že pri viacerých stavbách chýbajú kanalizačné prípojky, respektíve viaceré existujúce prípojky sú v nevyhovujúcom stave. Mesto Prešov preto vyzvalo majiteľov nehnuteľností, aby prípojky bezodkladne uviedli do funkčného stavu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Rekonštrukcia Jarkovej ulice, ktorá sa začala 4. mája, je v plnom prúde. Po odkrytí konštrukčných vrstiev vozovky sa však zistilo, že viacerí vlastníci nehnuteľností nemajú svoje dažďové zvody zaústené do kanalizácie, prípadne sú v nevyhovujúcom stave, čo znamená, že dažďová voda sa stráca pod vozovkou. Výmenu potrebujú aj viaceré prípojky splaškových kanalizácií z jednotlivých nehnuteľností," uviedol Tomek. Mesto preto podľa jeho slov vyzvalo majiteľov nehnuteľností, aby zrealizovali nápravu, kým je stavba odkrytá.



"Po ukončení výstavby konštrukčných vrstiev by totiž mohlo dochádzať k deštrukciám alebo prepadom časti vozovky, prípadne k poruchám na týchto prípojkách, čo by viedlo k následným prekopávkam. Vlastníci nehnuteľností sú zo zákona povinní zabezpečiť opravu kanalizačných prípojok v čo najkratšom čase. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k predĺženiu lehoty ukončenia rekonštrukcie," dodal Tomek s tým, že bližšie informácie poskytne odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby mestského úradu.