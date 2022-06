Prešovská primátorka Turčanová nepodpísala uznesenie k zmene rozpočtu

Prešov 23. júna (TASR) - Prešovská primátorka Andrea Turčanová nepodpísala uznesenie k zmene rozpočtu platného pre rok 2022, ktorú prijali poslanci 15. júna na rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa jej slov v čase, kedy je potrebné šetriť, by bolo podpísanie uznesenia nezodpovedné. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Primátorka podľa Tomeka využila sistačné právo a vychádzala zo zákona o obecnom zriadení. Podľa neho môže primátor pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.



Viaceré položky v schválenom materiáli k zmene rozpočtu boli podľa Turčanovej príliš málo vysvetlené a nedostatočne zdôvodnené. "V čase zvyšovania cien stavebných materiálov a stúpajúcich cien energií, kedy je potrebné šetriť aj na bežných výdavkoch mesta, by bolo podpísanie takéhoto uznesenia nezodpovedné," uviedla Turčanová.



Medzi prijatými poslaneckými návrhmi bol, ako povedala, napríklad presun financií v objeme 100.000 eur z rezervného fondu na bližšie nešpecifikované aktivity v areáli prírodného kúpaliska Delňa.



"V čase rozbehnutej letnej sezóny to považujem za nelogické a nehospodárne. Okrem toho sme sa ocitli v situácii, kedy po prelomení veta prezidentky k takzvanému prorodinnému balíčku musíme očakávať ďalšie zníženie príjmov mesta," skonštatovala Turčanová.