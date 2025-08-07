< sekcia Ekonomika
Prešovskí krajskí cestári budujú v obci Holumnica nový most
Ide o mostný objekt číslo M2646, ktorý prevádza cestu tretej triedy III/3099 ponad Holumnický potok.
Autor TASR
Holumnica 7. augusta (TASR) - Prešovskí krajskí cestári budujú v obci Holumnica, okres Kežmarok, nový most. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) na sociálnej sieti informovala, že práce v týchto dňoch aktívne napredujú. Ide o mostný objekt číslo M2646, ktorý prevádza cestu tretej triedy III/3099 ponad Holumnický potok v intraviláne obce.
„Aktuálna vecná prestavanosť tejto investičnej akcie SÚC PSK predstavuje 71 percent. Nový mostný objekt nahradí pôvodný 80-ročný most, ktorý musel byť pre svoj veľmi zlý stavebno-technický stav zdemolovaný,“ uviedli cestári s tým, že aktuálne sa práce sústreďujú na viazaní výstuže nosnej konštrukcie a úprave brehov v okolí mosta.
Plánované ukončenie stavebných prác je september tohto roka. Stavbu, ktorej celkové náklady predstavujú približne 429.000 eur, financuje zo svojho rozpočtu PSK.
„Aktuálna vecná prestavanosť tejto investičnej akcie SÚC PSK predstavuje 71 percent. Nový mostný objekt nahradí pôvodný 80-ročný most, ktorý musel byť pre svoj veľmi zlý stavebno-technický stav zdemolovaný,“ uviedli cestári s tým, že aktuálne sa práce sústreďujú na viazaní výstuže nosnej konštrukcie a úprave brehov v okolí mosta.
Plánované ukončenie stavebných prác je september tohto roka. Stavbu, ktorej celkové náklady predstavujú približne 429.000 eur, financuje zo svojho rozpočtu PSK.