Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Ekonomika

Prešovskí krajskí cestári budujú v obci Holumnica nový most

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Ide o mostný objekt číslo M2646, ktorý prevádza cestu tretej triedy III/3099 ponad Holumnický potok.

Autor TASR
Holumnica 7. augusta (TASR) - Prešovskí krajskí cestári budujú v obci Holumnica, okres Kežmarok, nový most. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) na sociálnej sieti informovala, že práce v týchto dňoch aktívne napredujú. Ide o mostný objekt číslo M2646, ktorý prevádza cestu tretej triedy III/3099 ponad Holumnický potok v intraviláne obce.

„Aktuálna vecná prestavanosť tejto investičnej akcie SÚC PSK predstavuje 71 percent. Nový mostný objekt nahradí pôvodný 80-ročný most, ktorý musel byť pre svoj veľmi zlý stavebno-technický stav zdemolovaný,“ uviedli cestári s tým, že aktuálne sa práce sústreďujú na viazaní výstuže nosnej konštrukcie a úprave brehov v okolí mosta.

Plánované ukončenie stavebných prác je september tohto roka. Stavbu, ktorej celkové náklady predstavujú približne 429.000 eur, financuje zo svojho rozpočtu PSK.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely