Prešovskí poslanci schválili viaceré návrhy na financovanie projektov
Autor TASR
Prešov 30. októbra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na svojom stredajšom (29. 10.) rokovaní schválili viaceré návrhy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP), teda externých zdrojov, ktorými sa dajú zafinancovať projekty mesta. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, jedným z týchto projektov je modernizácia svetelnej signalizácie v Prešove spolu s vybudovaním nového centrálneho dispečingu.
„Ide o technickú modernizáciu riadenia svetelnej signalizácie na vybraných križovatkách v meste Prešov a obci Ľubotice, s cieľom umožniť aktívnu preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). V rámci nej je plánovaná realizácia komplexnej výmeny zastaraných svetelných signalizačných zariadení (SSZ) za moderné riadiace jednotky (radiče), ktoré umožňujú pripojenie na optickú sieť, integráciu dopravných detekčných systémov a komunikáciu s palubným systémom MHD vozidiel. Výmena sa týka aj stožiarov SSZ, návestidiel (prechod zo žiarovkovej na LED technológiu), káblových rozvodov, detekčných senzorov a ďalších komponentov,“ priblížil Hudák.
Dôležitým technickým opatrením je podľa neho zavedenie bezdrôtovej magnetodetekcie pre presnú identifikáciu vozidiel MHD, ktoré umožňujú dynamickú preferenciu. „Na jednotlivých križovatkách budú umiestnené nové multisenzorové dopravné kamery, ktoré by mali poskytovať prehľad o aktuálnej dopravnej situácii a záznam na analytické účely. Celý systém bude prepojený optickou sieťou, vedenou vzdušne alebo podzemne. Kľúčovým prvkom druhej aktivity tohto projektu je vybudovanie centrálneho dopravného dispečingu,“ uviedol Hudák.
V rámci spolufinancovania na úrovni ôsmich percent by mesto pri investícii zo svojho rozpočtu vo výške 154.950,24 eura s DPH dokázalo získať až 5.815.365,03 eura s DPH z externých zdrojov.
Ďalším projektom v rámci žiadostí o NFP je súbor opatrení na budove Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa na Volgogradskej ulici, ktoré majú za cieľ lepšiu energetickú efektívnosť objektu. Pri tejto výzve z dielne Ministerstva dopravy SR by mesto podľa Hudáka mohlo získať 682.782,26 eura s DPH bez povinnosti spolufinancovania z vlastného rozpočtu.
Treťou žiadosťou sa mesto chce uchádzať o podporu vo výzve Fondu na podporu cestovného ruchu na vybudovanie detského bazéna v areáli prírodného kúpaliska Delňa. „Ide o návrh bazéna určeného pre deti do šiestich rokov, ktorého súčasťou by boli aj bezpečné interaktívne atrakcie pre deti vo vode. Cieľom projektu je doplnenie areálu prírodného kúpaliska o novú funkciu a zlepšenie poskytovania služieb pre návštevníkov súčasného areálu, predovšetkým pre deti do šiestich rokov, s dôrazom na rodinnú rekreáciu. Na projekt v celkovej hodnote približne 880.000 eur by pri úspešnej žiadosti mohlo mesto získať polmiliónovú dotáciu,“ dodal Hudák.
