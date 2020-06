Prešovský FTE automotive Slovakia získa investičný stimul 460.000 eur

Bratislava 24. júna (TASR) – Prešovský výrobca hydraulických bŕzd a brzdových dielcov FTE automotive Slovakia dostane na vybudovanie nového technologického centra pre opravy brzdových strmeňov investičný stimul formou úľavy na dani z príjmu vo výške 460.000 eur. Spoločnosť vytvorí 30 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu rezortu hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.



Firma by mala v súvislosti s vybudovaním nového centra preinvestovať 506.000 eur a oprávnené mzdové náklady v súvislosti s investíciou dosiahnu počas dvoch rokov takmer 1,5 milióna eur. Nové pracovné miesta musí firma udržať počas piatich rokov od ich prvého obsadenia a viac ako dve tretiny nových pracovných miest sú určené pre vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.



Majoritným majiteľom FTE automotive Slovakia je nemecká FTE automotive GmbH. Počas schvaľovacieho procesu investičného stimulu sa FTE automotive stal súčasťou skupiny Valeo. Tá je dodávateľom pre väčšinu výrobcov automobilov na celom svete. V roku 2015 predstavoval celkový predaj skupiny 14,5 miliardy eur, pričom desať percent svojich tržieb investovala do výskumu a vývoja. Valeo má 134 závodov, 17 výskumných centier, 35 rozvojových centier, 15 distribučných platforiem a zamestnáva viac ako 82.000 ľudí v 30 krajinách sveta.