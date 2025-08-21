< sekcia Ekonomika
Prešovský kraj kontroloval cesty na Zamagurí, niektoré musia opraviť
Autor TASR
Prešov/Spišská Stará Ves 21. augusta (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v auguste realizovala kontrolu niektorých ciest druhej a tretej triedy na Zamagurí. Podpredseda PSK Štefan Bieľak informoval, že niektoré z nich je potrebné zrekonštruovať.
„V Reľove je potrebné bezodkladne riešiť veľmi zlý stav mosta na ceste II/542, ktorý spája obec s časťou Hágy. V najbližších týždňoch dá SÚC vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu úplne nového mosta, pričom sa zároveň tento mostný objekt rozšíri a odstráni sa tým aj nebezpečné miesto častých dopravných kolízií,“ priblížil Bieľak s tým, že v Reľove je potrebné riešiť aj menší zosuv uvedenej cesty pri obecnom úrade. Aj v tomto prípade cestári pripravia projektovú dokumentáciu.
V obci Jezersko kraj začína ešte na jeseň tohto roka rekonštrukciu posledného dreveného mosta, ktorý nahradí nový. Nachádza sa na ceste tretej triedy. „Po obhliadke sme konštatovali potrebu opraviť - vyasfaltovať aj jeden úsek tejto cesty,“ dodal Bieľak.
V Lechnici sa zaradí do plánu opráv koncový úsek cesty tretej triedy v intraviláne obce. V meste Spišská Stará Ves SÚC finišuje s prípravou prestavby súčasnej križovatky na konci mesta na kruhovú križovatku. „Financie už máme predbežne schválené,“ podotkol podpredseda.
V Malej Frankovej budú krajskí cestári ešte na jeseň tohto roka pokračovať v stavebnej úprave oporných múrov na ceste tretej triedy v intraviláne obce. V Osturni kraj začína v najbližších týždňoch s rekonštrukciou ďalšieho mosta na ceste tretej triedy v intraviláne, ktorý je v havarijnom stave. „V Matiašovciach sa pripravuje úprava križovatky na ceste II/542 v smere na Zálesie,“ uzavrel Bieľak.
