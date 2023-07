Prešovský kraj má schválené nové cezhraničné projekty za 4,5 mil. eur

Prešov 2. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 bude môcť využiť takmer 3,9 milióna eur na aktivity, ktoré budú budovať spoluprácu medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Schválený je aj projekt Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá na opravu cesty Lysá Poľana preinvestuje vyše 600.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, cez Fond malých projektov ide o aktivitu Spoločne v pohraničí v objeme 3,88 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).



"Celkové výdavky projektu zameraného na budovanie vzájomnej dôvery a propagáciu akcií typu ľudia ľuďom sú pritom 4,85 milióna eur. Jeho cieľom je integrácia prihraničných oblastí a zlepšenie kvality života obyvateľov prihraničných oblastí, a to prostredníctvom implementácie malých projektov," uviedla Jeleňová.



Prijímatelia budú môcť realizovať takzvané mäkké aktivity týkajúce sa mnohých oblastí života, ako sú vzdelávanie, ekológia, kultúra, umenie, šport, aktívny oddych, tradície či hospodárska spolupráca.



PSK pripraví školenia a konzultácie pre potenciálnych žiadateľov malých projektov. Realizácia projektu by mala prebiehať štyri roky. Plánované vyhlásenie prvej výzvy z Fondu malých projektov sa predpokladá na prelome mesiacov september a október 2023.



Európske zdroje z Interregu umožnia aj rekonštrukciu ciest v úseku Lysá Poľana. Financovanie bolo schválené v rámci výzvy určenej pre cezhraničné cesty. Projekt so schváleným financovaním EFRR pre oboch partnerov je vo výške 1,97 milióna eur, z toho pre PSK je to približne 609.000 eur.



"Na poľskej strane predpokladá modernizáciu cesty, ktorá spája obec Tatranská Bukovina s hraničným priechodom v Lysej Poľane a v Prešovskom kraji cesty tretej triedy. Ide celkovo o 4,76 kilometra, pričom na slovenskej strane sa opraví úsek v dĺžke jeden a pol kilometra," priblížila Jeleňová.



Financovanie zmienených projektov PSK v rámci programu Interreg bolo schválené počas IV. zasadnutia monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutočnilo 26. a 27. júna v Bardejovských Kúpeľoch.