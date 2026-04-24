Prešovský kraj: Meteostanice prispeli v zime k bezpečnejšej doprave
Autor TASR
Prešov 24. apríla (TASR) - Cesty druhej a tretej triedy v prešovských regiónoch, o ktoré sa stará Správa a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK), aj uplynulú zimnú sezónu monitorovalo 56 meteostaníc. Nepretržite kontrolovali poveternostné podmienky a stav vozoviek v kritických lokalitách, ktoré sú charakterizované vysokými mrazmi a častou nehodovosťou. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, stanice však neplnili len úlohu predpovede počasia, ale aj prevencie, a tak prispievali k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cestnej premávky.
SÚC PSK začala s inštalovaním meteorologických informačných systémov ešte v roku 2010, keď ich pre svoje cesty zaobstarala vďaka zdrojom z Regionálneho operačného programu. Prvých sedem osadili v Kurime, Vyšnom Hrušove, Spišskom Bystrom, Slovenskej Vsi, Vyšných Hágoch, Kamienke a v Holčíkovciach.
„K tým postupne počas posledných 16 rokov prostredníctvom financií z Regionálneho operačného programu, z programov IROP a Interreg, ako aj z Nórskych fondov a vlastných zdrojov pribudlo ďalších 49 meteorologických systémov. Stali sa účasťou vozoviek napríklad v Becherove, Smilne, Sveržove, ale aj v Bodružali, Branisku, Uliči, Ubli, Drienici či v Širokom, Fijaši, Tulčíku, Vrbove, v Podbanskom a v mnohých ďalších miestach. Začiatkom tohto roka sa meteostanica inštalovala taktiež na ceste tretej triedy v Petrovanoch,“ uviedla Jeleňová.
Pri ich inštalácii sa brali do úvahy meteorologické a geografické kritériá, presnejšie mrazové kotliny a veterné koridory. Zohľadňovalo sa ale tiež dopravno-technické hľadisko, teda nehodové úseky, kritické stúpania či infraštruktúrne obmedzenia.
Všetky monitorovacie systémy v správe SÚC PSK sú vybavené kamerou, snímačom teploty vzduchu, vozovky a vetra aj infračerveným prísvitom. Vďaka tomu môžu v zimnej sezóne sledovať vizuálny stav a teplotu vozoviek, ako aj teplotu vzduchu, stav povrchu ciest, smer a rýchlosť vetra či vlhkosť vzduchu. Monitorovací systém sa pritom stal súčasťou aj posypových vozidiel krajských cestárov a prepojil sa priamo na počítačový systém dispečerského pracoviska.
Krajskí cestári vďaka týmto zariadeniam aj túto zimu disponovali presnými informáciami o aktuálnej situácii na tom ktorom úseku a vedeli na ňu včas a efektívne reagovať. Vzhľadom na to, že prenášané dáta z meteostaníc poskytovali dispečerom SÚC PSK včasné informácie o možnosti tvorby poľadovice, mrznúceho dažďa alebo silného nárazového vetra, výraznou mierou zvýšili bezpečnosť cestnej premávky.
Tieto dáta mohli pravidelne sledovať aj samotní motoristi. Zo všetkých meteorologických informačných systémov boli totiž online prenášané na webové sídlo SÚC PSK.
