Prešovský kraj obnoví viaceré úseky ciest druhej a tretej triedy
Poslanci v rozpočte schválili aj obnovu niekoľkých mostov.
Autor TASR
Prešov 5. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) na budúci rok obnoví viaceré úseky ciest druhej a tretej triedy. Poslanci v rozpočte schválili aj obnovu niekoľkých mostov. Informoval o tom podpredseda kraja Štefan Bieľak s tým, že je pripravená aj modernizácia dopravnej infraštruktúry z európskych fondov.
Na budúci rok tak z rozpočtu kraja obnovia mosty v obci Jezersko na Zamagurí, v Osturni a tiež v Lučivnej. Ráta sa tiež so stabilizáciou oporných múrov v Malej Frankovej a v obci Výborná. Na tieto projekty je v rozpočte schválených dohromady takmer 1,2 milióna eur. Poslanci tiež schválili projektovú prípravu na elimináciu bezpečnostných rizík na ceste III/3103 - Spišská Belá - Krížová Ves a na ceste III/3077 vo Výbornej. Vyčlenili aj prostriedky na projektovú dokumentáciu obnovy mostov vo Vikartovciach, v Malej Frankovej, v Lysej Poľane a Reľove.
„Na nákup novej techniky a vybavenia pre údržbu ciest pôjde približne 1,3 milióna eur. Okrem uvedených projektov PSK ešte bude realizovať veľkoplošnú opravu ciest druhej a tretej triedy,“ dodal Bieľak.
Kraj zároveň schválil realizáciu projektov financovaných v rámci Integrovanej územnej samosprávy PSK z fondov Európskej únie. Ide o 1. etapu obchvatu Veľkej Lomnice za 3,3 milióna eur, ďalej modernizáciu cesty od Levoče po hranicu s Košickým samosprávnym krajom, kde sú náklady na realizáciu prvej etapy takmer 2,8 milióna eur a tiež modernizáciu cesty medzi Štrbou a Štrbským Plesom za 2,3 milióna eur.
Obnoví sa aj úsek medzi Kežmarkom a Janovcami v hodnote zhruba 880.000 eur, cesta v obci Spišské Bystré vrátane kruhovej križovatky a úsek medzi obcami Vyšná a Nižná Voľa. Nová kruhová križovatka vznikne za 1,2 milióna eur v Spišskom Štvrtku a tiež v Spišskej Starej Vsi, kde sú náklady viac ako 780.000 eur.
Medzi ďalšími schválenými projektmi je odstránenie bodovej chyby na ceste III/3182 v Sabinove, modernizácia cesty tretej triedy Raslavice - Hertník, eliminácia bezpečnostných rizík na ceste Hertník - Kľušovská Zábava za 3,9 milióna eur, či rekonštrukcia úseku Ladomirová - Vagrinec v hodnote 972.000 eur. Ráta sa aj s realizáciou 2. etapy obnovy cesty medzi Svidníkom a Vyšnou Jedľovou, 3. etapy obnovy Solivarskej ulice v Prešove za viac ako 3,6 milióna eur a rekonštrukciou úseku medzi Kapušanmi a Bardejovom za 1,6 milióna eur.
