Prešovský kraj odpredal štátu pozemky na priemyselný park pri Sabinove

Bratislava/Prešov 21. júla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal zmluvu so štátnou spoločnosťou MH Invest na odpredaj 79 hektárov pozemkov pri Sabinove. Na nich má vzniknúť jeden z najväčších priemyselných parkov v PSK. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok potvrdil predseda PSK Milan Majerský a konateľ spoločnosti MH Invest Boris Kačáni. Celková kúpna cena je 631.000 eur.



"Pôjde o jeden z najväčších priemyselných parkov na území Prešovského samosprávneho kraja, čo nás teší, a predbežne sa bavíme o 500 pracovných miestach," povedal Majerský. Kačáni dodal, že technická príprava na vybudovanie parku vrátane príslušných povolení by mala trvať asi rok a náklady by mali dosiahnuť osem miliónov eur.







Vybudovanie priemyselného parku Sabinov vytvorí predpoklad získania investícií pre jeden z menej rozvinutých regiónov Slovenska. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) koncom mája avizoval záujem investora, ktorý by mohol priniesť do nového priemyselného parku až 3000 nových pracovných miest. Kačáni vo štvrtok spresnil, že investor vybuduje svoj závod v blízkosti Prešova, no v Sabinove pravdepodobne nie.



Nový priemyselný park by mal vzniknúť na juhovýchodnej strane mesta Sabinov pri novobudovanom obchvate v katastrálnom území Orkucany – lokalita Hôrky.