Prešovský kraj podporuje aktivity Združenia miest a obcí Slovenska

Prešov 20. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plne podporuje aktivity Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Stotožňuje sa s obavami z vážneho ohrozenia financovania verejných služieb poskytovaných samosprávami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"V tejto téme podnikajú samosprávne kraje spoločné kroky v rámci Združenia SK 8. V každom prípade pripravované vládne opatrenia sa negatívne dotknú i rozpočtov žúp a teda priamo zasiahnu do rozsahu a kvality nimi ponúkaných služieb. Či už ide o oblasť sociálnej starostlivosti, stredného školstva, prímestskej dopravy, kultúry, ale i správy a údržby ciest druhej a tretej triedy," povedala Jeleňová.



ZMOS od štvrtka (19. 5.) vstúpil do štrajkovej pohotovosti a vyzval k tomuto kroku i samosprávy na Slovensku. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. K výzve sa pridalo aj Združenie samosprávnych krajov SK 8. K avizovanému štrajku sa plánuje pridať tiež Únia miest Slovenska.