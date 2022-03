Prešovský kraj považuje tvrdenia SAD Poprad za km za zavádzajúce

Poprad 11. marca (TASR) – Zamestnanci Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad sa tento týždeň s vedením spoločnosti nedohodli na zvýšení platov a ohlásili, že vstupujú do ostrého štrajku. Podpredseda predstavenstva dopravcu Marek Modranský upozornil, že od hlavného objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), dostávajú o 20 až 25 centov na kilometer menej ako dopravcovia v iných krajoch a na ďalšie zvyšovanie miezd tak nie je priestor. Vedenie kraja považuje tieto tvrdenia za zavádzajúce.



„Štatistiky výšky nákladov na dopravné služby v jednotlivých krajoch s podrobným členením za rok 2021 sú aktuálne predmetom zhromažďovania,“ uviedla hovorkyňa PSK Lea Heilová.



Je potrebné si podľa kraja uvedomiť, že PSK objednáva spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom najviac výkonov vo verejnom záujme pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy. „To je v porovnaní s ostatnými krajmi rádovo o milióny najazdených kilometrov viac,“ skonštatovala Heilová. Dodala, že náklady so zvyšujúcim sa výkonom nerastú priamoúmerne. Preto podľa nej nie je možné porovnávať výšku ekonomicky oprávnených nákladov (EON) plošne vo všetkých krajoch, keď si objednávajú rôzny rozsah služby.



Modranský tvrdí, že problém so zvyšovaním miezd vodičov autobusov sa neriešil niekoľko rokov a nezohľadňoval sa aktuálny stav na trhu práce. „Sociálny dialóg je skôr vecou samotných zamestnávateľov, aj keď PSK sa v posledných rokoch tiež výrazne podieľa na vytváraní lepších pracovných podmienok v prímestskej autobusovej doprave. V posledných rokoch sa príspevok pre našich dopravcov zvýšil o viac ako 50 percent. Výraznú časť z týchto prostriedkov župa účelovo smeruje na mzdy vodičov,“ reagovala Heilová. Dodala, že od roku 2018 došlo k piatim zvyšovaniam nákladovej položky na mzdy pre vodičov a od 1. apríla je pripravené šieste. To predstavuje náklad pre kraj do konca roka asi 1,27 milióna eur, pričom priamo na mzdy vodičov vyčlenili celovo 14,348 milióna eur.



Modranský dodal, že zintenzívnia rokovanie s krajom a urobia všetko preto, aby k samotnému štrajku a obmedzeniu dopravy nedošlo. Šéf odborov pri SAD Poprad Michal Čekel po uplynulom stretnutí s vedením uviedol, že budú postupne zbierať podpisy, a keď ich získajú od viac ako polovice zamestnancov, začne ostrý štrajk. Predpokladá, že sa tak stane do niekoľkých týždňov a zapojí sa doň viac ako 70 percent pracujúcich.



„Z pozície objednávateľa služieb vo verejnom záujme robíme maximum pre zlepšenie mzdových podmienok zamestnancov v SAD. Pre PSK je prioritou zachovať rozsah verejnej dopravy, neznižovať príspevok kraja a navyšovať EON na mzdy ľudí v priamom výkone,“ uzatvára Heilová.