Prešovský kraj pripravuje výstavbu telocvične pre školu v Poprade

Poprad 5. januára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj pripravuje výstavbu telocvične pre Strednú zdravotnícku školu v Poprade. Informoval o tom podpredseda kraja Štefan Bieľak s tým, že poslanci krajského zastupiteľstva ešte v decembri schválili dofinancovanie projektovej dokumentácie. PSK ako zriaďovateľ školy sa bude na projekt uchádzať o dotáciu zo štátneho rozpočtu v rámci Fondu na podporu športu, z ktorej by mohli pokryť 70 percent nákladov.



Žiadosť o dotáciu musí kraj odoslať v marci, vyhodnotenie očakávajú na jeseň a dovtedy by malo byť hotové aj verejné obstarávanie. "Výstavba je plánovaná na pozemku za školou, ktorý PSK získalo od mesta Poprad zámenou. Práce by mali trvať 12 až 18 mesiacov. Predpoklad začatia výstavby je koniec tohto roka," uviedol Bieľak. Okrem samotnej telocvične sa ráta aj so spojovacou chodbou s budovou školy, vybudovaním parkoviska a prístupovej cesty.



Podpredseda upozornil, že táto škola od svojho vzniku v roku 1963 nikdy nemala vlastnú telocvičňu. Študenti využívali vonkajšie športoviskách mesta Poprad a v zimných mesiacoch si prenajímala telocvične blízkych základných a stredných škôl. "Ten zámer tu bol už skôr, bol však problém s pozemkami a ten sa nám podarilo vyriešiť. Výstavba je veľmi reálna, pretože aj keď by sme neboli úspešní so žiadosťou o dotáciu z Fondu na podporu športu, budeme to financovať z vlastných zdrojov PSK," zdôraznil Bieľak. Dodal, že aktuálne sa pracuje na aktualizácii projektovej dokumentácie, pôvodný rozpočet bol na úrovni 1,3 milióna eur. Podpredseda predpokladá, že v súvislosti so zvýšenými cenami materiálov a energií bude zhruba o pol milióna eur vyšší.



Okrem tejto školy krajskí poslanci schválili financie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči na rekonštrukciu telocvične a pre Strednú priemyselnú školu strojnícku v Prešove, kde chcú obnoviť bazén aj so zázemím.